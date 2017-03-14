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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 11:52 BJT

台湾货币市场：短率平稳不变，资金稍有流动但整体市场尚属平静

    * 短率相当平稳，观望美联储的会议结果
    * 短票市场缺口暂小
    * 部分投信赎回，但无碍债券附买回市场

     记者 高洁如
    路透台北3月14日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。交易员表示，市场资金尚属充裕，
但因国库借款而稍有流动，目前各方仍静待本周稍晚美国联邦储备理事会的议息结果。
    
    他们指出，目前市场相当平静，但是本月底也面临季底，很多银行不能承做跨季拆款、
短票交易，因此各方都不敢轻忽月底的紧缩效果。虽然本周还有国库借款要交割，资金在银
行间有所流动，但整体还是平稳充裕。
    
    〞银行需求普普，没有太特别。〞一大型银行交易员说。
    
    交易员说，预料月底时短利仍将走高，幅度料自2基点起跳。由于2月开始已陆续有大额
的美元债交割，资金不致太过宽松，且周四有美联储议息会议结果，市场也密切关注台湾央
行会如何调控台币资金，后续值得关注。
 本地时间11:44                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.920                    30.916    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,764.61                  9,697.34    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.183%              0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.390%              0.183-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.390%              0.300-0.380%
   

    **短票市场资金平稳充裕**
        
    短票方面，交易商指出，由于金管会开放了外资汇入投资私募可转债可不计入汇入资金
30%限额，因此部分中型民营银行的投资货币市场资金额度空出，对投入30天
短票买断相对踊跃。
    
    〞对跨季资金帮助蛮大的，〞一大型票券商交易员说。
    
    另外一家大型票券商交易员也表示，今天缺口偏小，一早承做不多，交易员收入资金态
度相当保守。不过由于时近月底，银行对利率也很要求，今日的短票成交利率低位渐少。
    
    今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交在0.41-0.42%，上日则在0.
40-0.42%。  
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在0.36-0.44%，
成交量为95.7亿台币；前日加权平均利率在0.407%，区间在0.33-0.43%，成交量为107.48亿
台币。 
  
    上日60天短票成交加权平均利率为0.423%，区间在0.40-0.44%，成交量为33.59亿台币
；前日加权平均利率在0.421%，区间在0.37-0.47%，成交量为156.82亿台币。
    
    台湾央行周二发行802亿台币定存单，央行存单发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行定存单到期金额共1兆1,087亿台币；本周余日定存单到期分布为：周三816.5
亿，周四6,858亿及周五1,099.5亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后周日银行超额准备为340亿台币，累计超额准备达2,2
04亿台币、加计前期1%的超额准备3,533亿台币。        
    
   
    **部分投信赎回但无碍RP市场平稳**

    债券附买回(RP)市场方面，交易员称，今日资金情势平稳，投信虽有部分面临赎回压力
，但整体而言并未影响资金水位。银行则偏向宽松。
        
    他们指出，虽被部分投信赎回，但新钱好借。本周美国联邦储备理事会预期即将宣布升
息，虽然对于台湾央行3月理监事会议暂时不会有升息的议题，但是央行对整体资金的宽松
态度是否转向，值得探究。
    
    〞除非央行有大幅紧缩的动作，否则可能变化不大。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    交割因素方面，周二有美国康卡斯特(Comcast发行10.05亿美元国际债；周四
则有央行的两年期定存单300亿台币将标售。
    
    美联储将在周二至周三召开议息会议并宣布结果，本次升息预期高；至于台湾央行也将
在3月23日召开会议，保持1.375%的重贴现率不变乃是市场共识。
    
    证券商与金融机构短天期公债RP利率大致保持不变，主要成交利率在0.32-0.33%；月内
公司债附买回利率亦同于上日的0.42-0.43%。跨月成交利率在0.44%。
    
    票券商方面债券附买回利率区间则未变。今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利
率短天期主要落在0.25-0.26%；月内利率主要落在0.28-0.32%；月内公司债利率主要在0.32
-0.34%；跨月利率不变落在0.35-0.40%。(完)

 (审校 乔艳红)
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