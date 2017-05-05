台湾货币市场：短率持平低位，资金仍宽裕料下周利率仍可在低档

* 短率持平低位 * 短票利率维稳区间 * RP市场钱多利率下移 记者 高洁如 路透台北5月5日 - 台湾银行间短率周五持平低位。资金调度人士表示，外商银资金仍偏多，票券商大多 能拿到偏低利率的拆款，且缺口小，需求不振。他们也预料下周短率可维持低档。 资调人士说，外商近期仍是汇入稍多于汇出，此外利率交换市场美元换为台币的成本还是很低，使得外商 银行的资金一直偏多，供给市场需求。 〞早上接到外商电话要给我钱，他们钱很多，〞一位大型本地商银表示。 另外一家大型银行交易员则表示，因拆出和买票利率偏高，很难得到借入者的青睐，成交不多，若是央行 收的不够积极，资金只能放帐上。 本地时间 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.176 30.140 台湾加权股价指数<.TWII 9,899.94 9,967.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.240% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.330% 0.168-0.340% --两周拆款利率区间 0.300-0.340% 0.179-0.340% **短票利率维稳区间** 短票方面，一位大型票券交易员表示，今日是周五而短票缺口较大，不过调钱仍相当简单，短票利率仍能 维持区间。他们也认为，预期下周短票利率仍能在宽裕的市况中维稳区间。 〞月初不会有变化，利率应该还会在这水位上下，〞一位大型票券商交易员表示。 他们认为，市场宽裕的现况短期内料不会改变，目前银行供给资金颇为充裕，不论拆款或是短票都有供应 ，5月底虽有缴税的紧缩因素，不过预料不会有太大的影响。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%，上日在0.32-0.33%，月内则在0. 30-0.32%，上日在0.30-0.31%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.333%，区间在0.31-0.36%，成交量为83.45亿 台币；前日加权平均利率在0.344%，区间在0.33-0.37%，成交量为20.12亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.38%，成交量为52.02亿台 币；前日加权平均利率在0.352%，区间在0.33-0.40%，成交量为14.17亿台币。 台湾央行周五到期定存单金额为2,508.5亿台币。发行金额则待稍晚公布。 下周央行定存单到期总额1兆1,722亿台币，分布在周一1,408亿台币，周二797.50亿台币，周三803.50亿 台币，周四7,612.50亿及周五的1,100.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为272亿台币，累计超额准备272亿台币、加计前期1% 的超额准备1,189亿台币。 **RP市场钱多利率下移** 在债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，今天市场钱很多，从银行、投信到寿险公司都多钱，利率 亦适度反应市场资金状况略往下移。 〞钱很多，就连本来很要求利率的寿险业都打来了，他们是钱多多的指标，表示进入过热区。〞一大型票 券商交易员说。 证券商交易员亦指出，今天延续近期资金偏多情况，尤其是寿险公司因较少买债券，业者满手现金苦无去 处，利率低位成交渐多。 〞最近钱多啦，每天都有人来塞钱。〞一大型证券商交易员说。 近期将发行的债券分别为：今日有Morgan Stanley发行2亿美元计价债券，年限为30年；5月11日央行发行 两年期定存单，金额暂订300亿台币；5月12日财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币；5月1 7日分别有：鸿海发行90亿台币无担保公司债，及远东新发行50亿台币无担保公司债；另5 月19日Nomura将发行30年期，金额1.9亿美元计价债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在区间在0.30-0.32%，主要在0.31%；公司债RP利率在区间在0.4 0-0.42%，主要在0.41%。 在票券商方面，今天极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%；与金融机构承作公债利率在主要成交于0. 26%，少数在0.27%，上日则在0.27-0.30%；公司债RP主要成交在0.28-0.30%；上日则在0.29-0.35%。(完) (审校 林高丽)