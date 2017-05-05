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亚洲 | 2017年 5月 5日 星期五 15:05 BJT

台湾货币市场：短率持平低位，资金仍宽裕料下周利率仍可在低档

    * 短率持平低位
    * 短票利率维稳区间
    * RP市场钱多利率下移

     记者 高洁如
    路透台北5月5日 - 台湾银行间短率周五持平低位。资金调度人士表示，外商银资金仍偏多，票券商大多
能拿到偏低利率的拆款，且缺口小，需求不振。他们也预料下周短率可维持低档。
    
    资调人士说，外商近期仍是汇入稍多于汇出，此外利率交换市场美元换为台币的成本还是很低，使得外商
银行的资金一直偏多，供给市场需求。
    
    〞早上接到外商电话要给我钱，他们钱很多，〞一位大型本地商银表示。
    
    另外一家大型银行交易员则表示，因拆出和买票利率偏高，很难得到借入者的青睐，成交不多，若是央行
收的不够积极，资金只能放帐上。    
 本地时间                         今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.176                     30.140    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,899.94                  9,967.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.170%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.240%              0.168-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.330%              0.168-0.340%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.340%              0.179-0.340%
       
    **短票利率维稳区间**
        
    短票方面，一位大型票券交易员表示，今日是周五而短票缺口较大，不过调钱仍相当简单，短票利率仍能
维持区间。他们也认为，预期下周短票利率仍能在宽裕的市况中维稳区间。
    
    〞月初不会有变化，利率应该还会在这水位上下，〞一位大型票券商交易员表示。
    
    他们认为，市场宽裕的现况短期内料不会改变，目前银行供给资金颇为充裕，不论拆款或是短票都有供应
，5月底虽有缴税的紧缩因素，不过预料不会有太大的影响。
    
    今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%，上日在0.32-0.33%，月内则在0.
30-0.32%，上日在0.30-0.31%。
   
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.333%，区间在0.31-0.36%，成交量为83.45亿
台币；前日加权平均利率在0.344%，区间在0.33-0.37%，成交量为20.12亿台币。
   
    在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.38%，成交量为52.02亿台
币；前日加权平均利率在0.352%，区间在0.33-0.40%，成交量为14.17亿台币。    
    
    台湾央行周五到期定存单金额为2,508.5亿台币。发行金额则待稍晚公布。
    
    下周央行定存单到期总额1兆1,722亿台币，分布在周一1,408亿台币，周二797.50亿台币，周三803.50亿
台币，周四7,612.50亿及周五的1,100.5亿台币。   
    
    拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为272亿台币，累计超额准备272亿台币、加计前期1%
的超额准备1,189亿台币。   
    

    **RP市场钱多利率下移**
    
    在债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，今天市场钱很多，从银行、投信到寿险公司都多钱，利率
亦适度反应市场资金状况略往下移。
    
    〞钱很多，就连本来很要求利率的寿险业都打来了，他们是钱多多的指标，表示进入过热区。〞一大型票
券商交易员说。
    
    证券商交易员亦指出，今天延续近期资金偏多情况，尤其是寿险公司因较少买债券，业者满手现金苦无去
处，利率低位成交渐多。
    
    〞最近钱多啦，每天都有人来塞钱。〞一大型证券商交易员说。
    
    近期将发行的债券分别为：今日有Morgan Stanley发行2亿美元计价债券，年限为30年；5月11日央行发行
两年期定存单，金额暂订300亿台币；5月12日财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币；5月1
7日分别有：鸿海发行90亿台币无担保公司债，及远东新发行50亿台币无担保公司债；另5
月19日Nomura将发行30年期，金额1.9亿美元计价债券。
    
    今日证券商与金融机构10天期公债RP利率在区间在0.30-0.32%，主要在0.31%；公司债RP利率在区间在0.4
0-0.42%，主要在0.41%。

    在票券商方面，今天极短天期的债券附买回成交在0.23-0.24%；与金融机构承作公债利率在主要成交于0.
26%，少数在0.27%，上日则在0.27-0.30%；公司债RP主要成交在0.28-0.30%；上日则在0.29-0.35%。(完)    

 (审校 林高丽)
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