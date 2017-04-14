台湾货币市场：短率持稳低位，银行间资金水位垫高急寻有效去化管道

* 短率持稳低位 * 银行资金偏松急寻去化管道 * 短票利率低位交投比重增加 * RP利率大致持平不变 记者 詹静宜 路透台北4月14日 - 台湾银行间短率周五持稳低位区间。资金调度人士表示，即将迈入 下旬，银行间资金水位越垫越高，资金满满急寻有效去化管道，让短率交投略见缓跌压力； 下周关注台湾央行在美国公布半年度汇率操纵观察名单后对双率操作的态度。 他们表示，今日有大行再度微降票券商一周拆款利率1个基点，其他银行与票券商承作 一周拆款利率也趋跌至0.32-0.34%，凸显目前资金情势较显宽裕，银行间资金去化压力偏大 。 〞今天都没人来要钱，好可怜，钱都销不出去。〞一位资金拆出方银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，今日的资金需求仍旧疲弱，成交以到期续作为主，经本周 短率向下调整后，料续跌空间将趋缓且有限。 本地时间14:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.395 30.325 台湾加权股价指数<.TWII 9,732.93 9,836.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.250% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.380% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.185-0.360% 0.176-0.370% **短票利率靠向低位** 短票方面，大型票券交易员表示，随着银行间买票需求增温，目前短票仍旧是供不应求 ，令短票利率区间低位成交比重提高，下周料续徘徊在既有低档。 〞这个利率已经超过我的期望太多，差不多了。〞一大型票券商交易员说。 另位大型票券交易员指出，下周一发票量例行性偏少，短票利率可望稳在区间低档，下 周短票续降空间有限，目前已遭遇部分阻力。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.33-0.37%，跨月则为0.35-0.3 9%；交投较上日续靠向低位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.358%，区间在0.35-0.39%， 成交量为138.44亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.43%，成交量为85.95 亿台币。 今日台湾央行定存单到期1,132.5亿台币，定存单发行金额待稍晚公布。 下周央行定存单到期共有9,137.5亿台币，落点分别为周一4,018.5亿、周二2,079.5亿 、周三1,224.5亿、周四1,561亿以及周五的254亿。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为283亿台币，超额准备为3,784亿 台币、加计前期1%的超额准备6,287亿台币。 **RP利率大致持平** 在债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，目前资金情势持稳偏松，RP利率仍持在 原有区间，下周债券交割因子较多，但以现在宽松态势来看料不致于影响RP利率续处低档整 理。 〞今天就平平的，没什么变化。〞一大型证券商交易员说。 另位票券资调人士也称，今日资金缺口较小，RP利率持平不变，料下周将延续本周偏松 情势。 下周主要债券交割因子包括周二国泰世华银行发行151亿台币金融债券及Central Ameri can Bank for Economic Integration发行1.67亿美元五年期债券，以及周五财政部发行106 /5期五年期公债金额暂订250亿台币等。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.31-0.33%；一周至一个月天期公司 债RP利率在0.41-0.43%；利率水准大致持平上日。 票券商方面，今日有大型票券商与金融机构承作极短天期公债及公司债附买回利率皆落 在0.23-0.24%，月内公债、公司债RP则分别在0.26-0.27%、0.28-0.29%，至于跨月公债RP利 率区间落在0.27-0.30%、跨月公司债RP则在0.29-0.32%。利率水准同于上日。(完) (审校 林高丽)