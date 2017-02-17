台湾货币市场：短率持稳区间，资金分配不均但整体偏宽

* 短率未变，分配不均但整体偏宽 * 大型龙头银行微升买票利率，先前偏低 * 银行承作跨月RP仍保守以对 记者 董永年 路透台北2月17日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人员称，两年期定存单标售显示市场资金稳 中偏宽，虽然银行间仍分配不均，但要度过月底应无问题。 资金调度人士表示，月底有四天连续假期，为因应不时之需，部分银行态度仍保守，到期不愿拆出。但也 有银行因资金改善，拆入到期后不再续借。这显示分配不均的情况仍在，但已较日前有所改善。 〞两大龙头至少一家有钱，以前是当救援用，现在要靠他当主场投手。〞一位大型票券商交易主管说。 另一大型票券商交易员称，两年期定存单标售结果出炉后，今日市场气氛更为好转，原本开开关关的银行 ，今日多可以开门拆款与买票。 一大型银行资金调度人士表示，感觉大家今日都用不到钱，有些到期没有继续拆借。明日因月底连续假期 弹性上班，气氛料将更为清淡。 不过另一拆入方的大型银行人士则称，部分银行因应月底连续假期，调度态度会保守一点，有的到期就没 法续借。 央行昨日中午标售两年期定存单加权平均得标利率为0.627%，低于市场预期，并较上次的标售结果0.705% 走低7.8个基点。 本地时间 12:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.777 30.792 台湾加权股价指数<.TWII 9,766.89 9,771.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.174% 0.177-0.250% --一周拆款利率区间 0.174-0.400% 0.179-0.400% --两周拆款利率区间 0.210-0.440% 0.200-0.440% **大行调高短票利率** 短票方面，票券商交易员指出，大型龙头银行今日将买票利率微幅上调1个基点，以跟上同业的水平。整 体而言，银行买票意愿增加，但对利率有所坚持。 一票券商交易员表示，由于只剩下周就跨月了，今日银行买票几乎都以跨月为主。由于是周五，发票量例 行增加，但也因银行需求较多，资金缺口很快补平。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.43%，上日0.40-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.398%，区间在0.27-0.44%，成交量为119.49亿 台币；前日加权平均利率在0.411%，区间在0.37-0.44%，成交量为162.28亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.406%，区间在0.27-0.44%，成交量为30.96亿台币；前日加权平 均利率在0.384%，区间在0.28-0.44%，成交量为36.09亿台币。 台湾央行周五定存单到期1,099.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，周六补上班日并无存单到期。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为569亿台币，累计超额准备达到5,678亿台币、加计 前期1%的超额准备7,059亿台币。 **银行跨月利率开高** 债券附买回(RP)市场方面，由于缺乏特别因素影响，今日市况相对淡静，多以到期续作为主。 但有交易员指出，以往资金相对稳定的银行，有部分受资金成本走高影响，开出的跨月利率都偏高，使得 承作意愿明显降低。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在月内0.32-0.34%，上日0.33-0.34%；月内公司债附买回 利率主要落在0.42-0.45%，上日0.43-0.46%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，同上日。跨月公债 附买回利率主要落在0.32-0.33%。公司债利率月内主要成交在0.28-0.32%，上日0.28-0.35%。(完) (审校 林高丽)