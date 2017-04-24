台湾货币市场：短率持稳既有低位，央行七天存单减轻资金去化压力

* 央行七天存单改善短期浮滥状况，短率持稳 * 银行上门推销需求降低，买票力道也减弱 * 需求方缺口仍有限，月底短率料持稳 记者 董永年 路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资金调度人士表示，央行上周五例行性发行七天期定存单后，让市场浮滥的短期资金状况有所改善，利率则持稳在既有区间。 他们指出，央行将短期过剩流动性予以冲销后，感觉银行去化压力减轻，上门推销资金的动作减少，买票的需求也略降；只不过票券商等拆入方也因缺口有限，使得利率并未出现变化。 〞今天不少外商银没来电话，七天存单真的让钱变少一点。〞一大型银行资调人员说。 一大型票券商交易员也称，今日的确有银行已经不再积极买票；但不应将央行发行七天期存单视为紧缩讯号，央行的货币政策仍具有一贯性，预料月底的流动性仍充裕。 目前各家金融机构多能提供跨月拆款，大型银行对票券商的承做利率落在0.35-0.36%，但也有部分小型银行报价较为积极，做在0.32-0.33%。 为收回市场过剩资金，央行于上周五扩大冲销规模，其中首度增发的七天期定存单发行519亿台币，当日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至修正后的73亿台币。 本地时间12:01 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.284 30.363 台湾加权股价指数<.TWII 9,711.60 9,717.41 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.175% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.170% 0.173-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.250% 0.173-0.360% --两周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.178-0.360% **月底发票量偏低** 短票方面，大型票券交易员表示，虽然央行七天期存单对银行买票意愿有所影响，但毕竟同一天期的短票利率有0.33%，应该仍是去化资金的优先选择标的。 一票券商交易员指出，由于这周同业资金缺口普遍不大，因此央行发行七天期存单的影响以中性看待。 〞(七天存单)在市场还看不出影响，这个月是淡季，发票量少。〞另一票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.353%，区间在0.34-0.40%，成交量为124.44亿台币；前日加权平均利率在0.352%，区间在0.32-0.40%，成交量为95.41亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.363%，区间在0.32-0.40%，成交量为45.98亿台币；前日加权平均利率在0.353%，区间在0.29-0.38%，成交量为64.64亿台币。 今日台湾央行定存单到期5,170亿台币，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，余日分别为周二2,455.5亿、周三1,046.5亿、周四9,754.7亿、周五1,791亿台币。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备为73亿台币，至周日累计超额准备为7,007亿台币、加计前期1%的超额准备9,510亿台币。 **RP利率持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，本周虽有些公司债交割紧缩因子，但因市场资金相对宽裕，预料不会对利率产生影响。 一证券商交易员指出，今日投信资金偏多，找券需求未减，此外，银行与寿险也相对宽松。 今日有台电发行10年期公司债20.5亿台币。本周将交割案件尚有：周二台电发行七年期公司债46亿台币、长荣海运发行80亿台币五年期公司债，及周三远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.33-0.35%，亦同于上日。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.43-0.46%，上日0.43-0.45%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，上日0.28-0.31%；公司债RP则在0.28-0.35%，上日在0.28-0.36%。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.34%，上日0.30-0.34%；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，上日0.30-0.39%。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)