台湾货币市场：短率稳中带松，周初需求弱资金更显宽裕

* 资金多而需求少，短率稳中带弱 * 票券商缺口小，票量不多 * RP市场利率居于区间低位 记者 高洁如 路透台北5月8日 - 台湾银行间短率周一稳中偏弱。资金调度人士表示，资金多而需求少，比起上周五还有七天期定存单可申购，今日资金去处更少，资金情势相较起上日更显宽裕。 他们指出，目前仍是提存期初，若以全体银行的准备数字来看，虽然资金需求疲弱，但也还不到太浮滥的地步；且周一票券商的缺口较小，需求更少。 〞需求很弱，但我也没降利率，因为也没效果，〞一位大型银行交易员说。 另外一位本地小型商银的交易员表示，开出一周利率低于大型银行1-2基点，不过也还是拆不出去，也可能各金融机构在周初的缺口都很小所致， 〞礼拜一很安静，大概没什么人要做。〞 本地时间15:00 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.150 30.182 台湾加权股价指数<.TWII 9,937.25 9,899.94 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.240% 0.170-0.240% --一周拆款利率区间 0.171-0.340% 0.170-0.330% --两周拆款利率区间 0.300-0.340% 0.300-0.340% **短票利率大致没变** 短票方面，一位大型票券交易员表示，今日票量不如上周五那么多，且是周初令票量偏少。目前资金充裕，一个月的短票大多做在0.33%附近，月内则约在0.30%附近，与上日大致相似。 他们指出，资金仍偏多，市场多数金融机构都想买票，目前若是利率坚持在偏高水位，就要拉长天期承做，才能增加销量。 〞我利率坚持没动，但天期就长一点。〞一位买票的大型银行交易员说。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%，月内则在0.30-0.32%，皆同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.330%，区间在0.28-0.38%，成交量为151.79亿台币；前日加权平均利率在0.333%，区间在0.31-0.36%，成交量为83.45亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.40%，成交量为97.31亿台币；前日加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.38%，成交量为52.02亿台币。 台湾央行定存单周一到期1,408亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周余日央行到期定存单金额分别为：周二797.5亿台币、周三803.5亿台币、周四7,612.5亿台币、周五2,495.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备为229亿台币，累计至周日超额准备960亿台币、加计前期1%的超额准备1,876亿台币。 **RP利率居于区间低位** 在债券附买回(RP)市场方面，一位票券商交易员称，今日资金很多，尤其是投信进市场丢短钱，利率成交高位减少，部分短天期的债券附买回利率也走低。 至于大部分的证券商则表示，资金宽裕平稳，但也因利率走低到一个程度了，因此目前要再调低利率，抗力颇强。 〞现在0.32%愈来愈少，0.31%很多，未来顶多就靠向0.30%。〞一位大型证券商交易员说。 近期将发行的债券分别为：周四央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币；周五财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币；5月17日分别有鸿海发行90亿台币无担保公司债，及远东新发行50亿台币无担保公司债；另5月19日Nomura将发行30年期，金额1.9亿美元计价债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率与上日大致相似，区间在0.30-0.32%；公司债RP利率在区间在0.40-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期的成交略微向下至0.22-0.23%，上日是0.23-0.24%；与金融机构承作公债利率在主要成交于0.26-0.30%，上日在0.27-0.30%；公司债RP主要成交在0.28-0.30%，与上日相似。(完) (审校 张喜良)