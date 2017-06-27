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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 12:22 BJT

台湾货币市场：短率稳中趋松，大银行调低拆款利率半年报结算更平稳

    * 大型银行略调低拆出利率，资金需求略增
    * 短票利率小跌
    * 债券RP市场短钱充足，利率持平

     记者 高洁如
    路透台北6月27日 - 台湾银行间拆款短率周二稳中偏松。资金调度人员称，大型银行略微调低拆出利率，市场资金需求稍有增加，预料各银行已陆续安排跨月资金，令本周五的半年报作帐的紧张气氛更平稳。
    
    他们指出，原本小银行资金需求较高，不过今日有公部门的大额还款，使银行间资金出现流动，部分大银行有资金需求；惟目前外商银行的资金情势呈现平稳，倒也没有游资暴增的情况。
     
    〞（因为）6月初有税款上缴，钱从市场抽走一点，（最近）会有点不平均。〞一位小型商银交易员说。
    
    她表示，市场资金先前分配较不平均，预期情况会愈来愈好。而本周余日因票券商大多会将缺口避开月底，因此预估资金情势应能平稳过关。　
    
 本地时间12:01                    今日报价                   上日收盘
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 台湾加权股价指数<.TWII         10,512.74                 10,513.96    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                     0.185%
 利率                                                 
                                                      
   --隔夜拆款利率区间              0.186%                  0.184-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.420%               0.184-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.420%               0.200-0.420%
        
    **短票利率微跌**
    
    短票方面，票券商交易员指出，今日资金情势纾缓，部分票券商缺口不大，主要短票成交利率走低1基点。
    
    也有少数票券商表示，今日降低了拆款的水位，增加卖票的部位，在半年报结束之际，调整拆款的余额，估计将更有助于度过半年报。  
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，区间持平，主要成交略向下移。 
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.418%，区间在0.39-0.495%，成交量为57.12亿台币；前日加权平均利率在0.417%，区间在0.40-0.43%，成交量为89.31亿台币。
    
    今天到期央行定存单金额为8亿台币；发行金额稍晚公布。本周余日的央行定存单到期情况为：周三3,552亿、周四2,910亿、周五1,967.2亿。

   拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为453亿台币，累计超额准备6,339亿台币、加计前期1%的超额准备8,651亿台币。 
    
    
    **短钱充足**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商交易员称，市场短钱充足，少部分基金有赎回情况，其他虽也有多钱的投信，不过目前仍以应付季底大量的赎回为主，因此流动性佳的月内交易蔚为主流。
    
    〞基本上大量赎回还没有看到，如果陆续分散赎回的话就还好，还是要观察，〞他说。
    
    交易员并认为，近日外资大量买超台股，汇市中亦有汇入情况，外商银偏宽松，台币调度不算困难。    
      
    今日证券商与金融机构成交债券利率大致持平上日；月内公债RP利率主要成交0.30-0.32%，跨月在0.32-0.34%；月内公司债RP利率主要在0.40-0.42%，跨月在0.42-0.45%。
     
    本周紧缩和宽松因素有：周三永丰银行37.4亿台币金融债交割；周四土地银行45亿台币金融债交割、阳信银行4.5亿台币金融债交割、南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司债交割，以及土地银行42亿台币金融债还本；周五Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Natixis 0.58亿美元债还本。        
    
    票券商交易员则表示，目前投信有加钱，寿险的资金也颇多，也有资金进场跨月承做，资金充裕，本周末的跨月交易应可平稳度过。
     
    大型票券商方面，与金融机构承作月内公债RP利率大致也不变，主要成交在0.29-0.31%；跨月在0.33-0.34%。另外，月内公司债RP成交0.29-0.34%，跨月在0.33-0.38%，上日在0.33-0.36%。(完)

 (审校 张喜良)
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