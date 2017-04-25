台湾货币市场：短率稳中趋跌，央行引导隔拆利率开低显示资金宽松

* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿台币拆款额度都没续。虽然有大型银行愿意 以隔拆的利率拆出两天资金，但也因为没有需求只能拒绝。 不过一大型银行资调人士认为，央行推出的七天期定存单锁住了部分资金，已让市场的浮滥程度有所改善 。 台湾银行间隔夜拆款利率周二开盘价降至0.168%。两位不愿具名央行官员表示，因近来市场利率有稍微往 下走，隔拆利率主要是反应货币市场利率。 台币兑美元周二早盘续呈升值格局；交易员表示，在外资汇入、韩元走升及台股上涨等激励下， 早盘台币进一步走高，短线料有机会升破30.200大关，并测前波高点30.115的价位。 本地时间11:55 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.230 30.272 台湾加权股价指数<.TWII 9,788.14 9,717.95 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.168% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.175% 0.170-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.360% 0.170-0.360% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.175-0.370% **短票利率持稳** 短票方面，大型票券交易员表示，今日发票量偏少，但银行对买票利率仍相对坚持，30天自保短票利率持 稳不变。 〞资金相对浮滥，感觉这个月票都不够卖。〞一票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.35%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.28-0.40%，成交量为77.84亿 台币；前日加权平均利率在0.353%，区间在0.34-0.40%，成交量为124.44亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.43%，成交量为23.04亿台 币；前日加权平均利率在0.363%，区间在0.32-0.40%，成交量为45.98亿台币。 今日台湾央行定存单到期2,455.5亿台币，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共有2兆217.7亿台币，余日分别为周三1,046.5亿、周四9,754.7亿、周五1,791亿台 币。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为276亿台币，累计超额准备为7,283亿台币、加计前 期1%的超额准备9,786亿台币。 **公司债交割没影响** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日仍有台电等公司债交割，但因市场资金宽松，感受不到影 响性。利率则大致持稳既有区间。 一证券商交易员指出，由于银行端资金宽松，月内承作利率较具弹性，但对于跨月仍相对坚持。 今日有台电发行七年期公司债46亿台币、长荣海运发行80亿台币五年期公司债。本周将交割案件尚有：周 三远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.33-0.35%，同上日。公司债RP 利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.43-0.44%，上日0.43-0.46%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，同上日；公司债RP则在0.28-0 .35%，亦同上日。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.34%，与上日相同；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，同上 日。(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)