台湾货币市场：短率稳于低位，股市上万点短钱充裕资金偏松

* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目前维稳偏低位水位，不致走跌。5月底虽 然还有缴税因素，可能造成市场资金分配不均，但未见得一定会拉抬短率。 〞也是可能从(资金)很多，变成刚刚好，〞前述大型银行说。 本地时间XXXX 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.197 30.166 台湾加权股价指数<.TWII 9,928.71 9,937.25 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.171-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.330% 0.171-0.340% --两周拆款利率区间 0.220-0.340% 0.300-0.340% **短票利率大致没变** 短票方面，一位大型票券交易员表示，短票量能不多，市场虽有传言跨月利率走跌，但 可能并非主流，实际上成交恐怕很稀少。 〞我们今天短票量不多。要量大才能压利率。〞另外一位大型票券商交易主管说。 他们认为，若是大型银行未调降拆款利率，则短票利率要走跌也不算太容易，尤其是目 前利率已在低位，愈向下抗力也愈大。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32-0.34%，月内则在0.30 -0.32%，皆同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.333%，区间在0.28-0.38%， 成交量为61.60亿台币；前日加权平均利率在0.330%，区间在0.28-0.38%，成交量为151.79 亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.33-0.36%，成 交量为16.68亿台币；前日加权平均利率在0.343%，区间在0.28-0.40%，成交量为97.31亿台 币。 台湾央行周二定存单到期共797.5亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周余日央行到期定存单金额分别为：周三803.5亿台币、周四7,612.5亿台币、周五2, 495.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周一银行超额准备为227亿台币，累计超额准备1,141 亿台币、加计前期1%的超额准备2,076亿台币。 **RP利率持稳低位** 在债券附买回(RP)市场方面，一位票券商交易员称，投信从昨日下午就多钱，寿险也来 要券，不过券源不多，市场资金仍宽裕。 〞普遍都多，你想得到的大咔(主要参与者)都多钱，〞一位大型票券商交易员说。 他们表示，倒是本周五有大额的公司债和公债交割，不妨留意当日交割的情势。 〞情况也还好，以目前市场资金的状况，应该影响不大。〞一位大型证券商交易员说。 本周五共有620亿台币的交割，包括106/4R期10年期公债，金额暂订250亿台币；国泰人 寿有350亿台币金融债交割，还有裕融企业20亿台币公司债。 近期将发行的债券还有：周四央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币；5月17日分 别有鸿海发行90亿台币无担保公司债，及远东新发行50亿台币无担保公 司债；另5月19日Nomura将发行30年期，金额1.9亿美元计价债券。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率大致持平上日，区间在0.30-0.32%；公司债RP 利率在区间在0.40-0.42%。 在票券商方面，今天极短天期的成交仍同上日在0.22-0.23%；与金融机构承作公债利率 在主要在0.26-0.30%；公司债RP主要在0.28-0.30%，均与上日相似。(完) (审校 林高丽)