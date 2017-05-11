台湾货币市场：短率稳于低位，股市再攻万点短钱盛行

* 短率稳于低位，股市再破万点短钱多 * 短票以跨月为主，且利率区间高位下移 * 债券附买回利率大致持稳上日 记者 高洁如 路透台北5月11日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，今日股市再攻万点，市场资金充裕，短钱相当充足，央行虽适时冲销资金，但无碍市场宽裕局面。 他们指出，资金多而需求少，成交并不算活络。市场到期的拆款难以如数维系偏高利率，因票券商并不全数续拆入，已调整减少部分高利率拆款；若资金持续宽裕，可能短率会续向下走跌。 〞一滩死水，整个市场需求小到不行。〞一位小型商银交易员说。 另外一位大型银行交易员则表示，两年期定存单上日标售加权平均利率下跌逾2基点，跌幅不算少，此存单主要以本地银行为主要竞标者，可见本地银行的资金颇多。 台股今日盘中再度上攻突破万点关卡；亚洲股市周四也上涨，受惠于MSCI明晟全球市场指数昨天创下纪录收盘高位，因油价劲升提振了能源股。 台湾央行周三标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.593%。该利率大致符合市场预期的0.60%附近，并较上次标售结果0.62%下跌2.7个基点。 地时间12:52 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.227 30.266 台湾加权股价指数<.TWII 9,987.34 9,968.32 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.169% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.250% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.330% 0.168-0.330% --两周拆款利率区间 0.180-0.330% 0.210-0.335% **短票以跨月为主且利率在低位** 短票方面，一位大型票券交易员表示，短票市场吸收了寿险偏多的资金水位，今日票量也不算少；不过短钱虽多，但票券商仍以引导短票跨月为主，逐渐减少月内的短票， 〞短票不卖月内的了。〞 另外一家票券商交易员指出，资金情势平稳宽裕，好找钱，市况变化不大。 今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率区间高位渐少。今日主要成交在0.32-0.33%，上日在0.32-0.34%；月内则在0.30-0.31%，上日在0.30-0.32%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%，区间在0.30-0.38%，成交量为140.93亿台币；前日加权平均利率在0.326%，区间在0.30-0.34%，成交量为78.07亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.348%，区间在0.32-0.38%，成交量为14.29亿台币；前日加权平均利率在0.354%，区间在0.32-0.40%，成交量为40.95亿台币。 台湾央行周四定存单到期7,612.5亿台币，发行金额待今日稍晚公布。周五央行到期定存单金额为2,495.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备为394亿台币，累计超额准备1,834亿台币、加计前期1%的超额准备2,751亿台币。 **RP利率区间大致同上日** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场资金宽裕，尤其是票券商有意再试着引导利率向下，鉴于资金非常多，短率下行不无可能。 但证券商交易员称，因为票券商的资金来源更多，可以调得到更便宜的资金，因此若票券商想压低利率并不意外；倒是证券商的来源有限，必须更考虑客户的观感。 〞票券商还有机会再降，毕竟他们还有拆款可以调(入)。〞一位大型证券商交易员说。 他们指出，市场大户的资金一直在投信基金里打转，投信要券意愿很高，钱愈来愈多。 今日央行发行300亿台币两年期定存单。近期紧缩因素还有：周五共有620亿台币的交割，包括106/4R期10年期公债250亿台币、国泰人寿350亿台币金融债，还有裕融企业20亿台币公司债。 今日证券商与金融机构10天期公债RP利率，区间同上日在0.30-0.32%；公司债RP利率区间也一样在0.40-0.42%。利率高位成交渐少。 在票券商方面，今天极短天期的成交在0.22-0.23%；与金融机构承作公债利率主要在0.26-0.30%；公司债RP主要在0.28-0.30%，全同上日。(完) (审校 张喜良)