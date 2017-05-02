台湾货币市场：短率维持区间低位，月初资金更宽裕短票利率高位下移

* 短率维持区间低位 * 月初过后银行料先负数操作 * 短票利率区间高位下移 * RP主要交易利率移向区间低位 记者 高洁如 路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周二大致维持区间低位。资金调度人士表示，月初资金情势更加宽松 ，银行拆入意愿不高，致使部分资金无法有效运用。市场资金充裕，料过了月初后银行负数操作意愿更高。 他们指出，银行的资金需求没有很高，外商银资金还是很多。市场人士认为，央行开出七天期的定存单， 更有利资金调度配置，因为不至于要如同28天期定存单的配置金额这么勉力维持。此天期更易市场调度。 〞七天很好调度，又不像28天一定要硬撑那个量，因为利率实在太高了，〞一本地大型银行资调人员说。 一位不愿具名央行官员表示，上周五的七天期定存单发行金额逾千亿台币，较先前首次发行的519亿台币 多出一倍以上，当中大部分是从银行过去帮央行代收的隔拆冲销资金移转过来的，央行〞没有扩大冲销规模〞 。 本地时间1146 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.022 30.218 台湾加权股价指数<.TWII 9,941.36 9,872.00 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.172-0.200% --一周拆款利率区间 0.172-0.350% 0.172-0.360% --两周拆款利率区间 0.325-0.350% 0.300-0.360% **短票利率区间高位下移** 短票方面，大型票券交易员表示，今日资金缺口很小，所需不多，民营银行的多余资金则大多投入短票交 易，区间高位略微下行。 他们表示，资金情势宽裕，大型银行不排除调低买票利率因应情势变化，以免资金过滥，调入资金料趋于 简单。不过央行冲销力道也还是一大重点。 〞进入5月要缴税，要再看一下央行资金冲销力道，〞一位大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.33-0.34%，上日在0.33-0.35%，区间高位下移。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.337%，区间在0.32-0.35%，成交量为54.83亿 台币；前日加权平均利率在0.346%，区间在0.33-0.46%，成交量为119.83亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.370%，区间固定在0.33-0.38%，成交量为24.71 亿台币；前日加权平均利率在0.356%，区间固定在0.32-0.38%，成交量为14.11亿台币。 台湾央行周二定存单到期金额7亿台币。发行金额则待稍晚公布。 本周余日的到期情况分别为：周三5,162亿、周四2,975.8亿、周五1,461.5亿台币。 拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备为1,029亿台币，累计至周日超额准备为1兆2,541 亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,044亿台币。 **RP主要交易利率移向区间低位** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月初资金回流，资金充裕，尽管明日央行将标售的1,700亿台 币的一年期定存单，金额增加100亿，不过目前市场资金情势来看，不致对市场宽裕造成影响。 〞资金很多，从上周的月底，多到现在，〞一位大型票券商交易员说。 他们认为，目前的资金宽裕情势可能还将持续一段时间，不过短率若向下走，再向下空间也不会太远。银 行预料过了提存期底之后，先暂时负数操作。至于外资近期预料不会大幅汇出，进场台股机会还不小。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率在0.30-0.32%，公司债RP利率在0.41-0.44%。不论公债或公司债 主要交易利率均有所下移。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债利率在0.28-0.30%；公司债RP则在0.28-0.35%。均大致 同于上日。(完) (审校 杨淑祯)