台湾货币市场：短率靠向低位，需求缺口小令激励效果有限

* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.316 30.400 台湾加权股价指数<.TWII 9,720.59 9,732.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.173% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.250% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 0.171-0.370% 0.176-0.380% --两周拆款利率区间 0.300-0.350% 0.185-0.360% **60天短票成交增加** 短票方面，大型票券交易员表示，今日发票量偏少，银行在宽松的资金环境中为求得较高收益，只能拉长 天期，这使得60天期短票的成交明显增加。 〞30天期的利率只剩0.35-0.36%，若是做60天可以增加1个基点。〞一大型票券商交易员说。 也由于短票利率已有所下滑，希望以较高利率买票的大行表示，将视这一两天市场的状况，或许会进行调 整。 今日票券商与银行间承作月内自保短票利率主要成交在0.33-0.37%，跨月则为0.35-0.39%；交投较上日续 靠向低位。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.359%，区间在0.28-0.42%，成交量为177.88亿 台币；前日加权平均利率在0.358%，区间在0.35-0.39%，成交量为138.44亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.362%，区间在0.28-0.40%，成交量为127.39亿台币； 今日台湾央行定存单到期4,018.5亿台币，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共有9,137.5亿台币，落点分别为周二2,079.5亿、周三1,224.5亿、周四1,561亿以及 周五的254亿。 拆款中心资料显示，修正后周五银行超额准备为503亿台币，累计至周日超额准备为5,307亿台币、 加计前期1%的超额准备7,810亿台币。 **RP利率游走低位** 在债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，市场资金宽松，RP利率在区间低位游走，但也缺乏持续下 调的空间。 〞钱没有很浮滥，这周有些交割，但预期没有太大影响。〞一大型证券商交易员说。 另一证券商资调人士则称，虽然利率被客户嫌低，但还是全部续做，新券也在上周五就被框完了。目前的 状况就是再往下调整利率就会遭遇抗性，低档游走没有问题。 本周主要债券交割因子包括周二国泰世华银行发行151亿台币金融债券及Central American Bank for Eco nomic Integration发行1.67亿美元五年期债券，以及周五财政部发行106/5期五年期公债金额暂订250亿台币 、台电发行五年无担债77.5亿台币等。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.31-0.33%；一周至一个月天期公司债RP利率在0.41-0 .43%；利率水准大致持平上日。 票券商方面，今日有大型票券商与金融机构承作极短天期公债及公司债附买回利率皆落在0.23-0.24%，月 内公债、公司债RP则分别在0.26-0.27%、0.28-0.29%，至于跨月公债RP利率区间落在0.27-0.30%、跨月公司债 RP则在0.29-0.32%。利率水准同于上日。(完) (审校 乔艳红)