台湾货币市场：短率靠向区间低位，外资涌入令资金去化益加困难

* 外资涌入资金水位难降，央行接连出招试图舒缓 * 短钱难以去化，182天期国库券得标利率低于预期 * 发票量过少，短票成交利率趋跌 记者 董永年 路透台北4月26日 - 台湾银行间短率周三向区间低位靠拢。资金调度人士表示，外资持续涌入令货币市场资金水位不断升高，纵然央行宣布增发364天期存单也无法有效纾缓，此令中午标售的182天期国库券决标贴现率低于预期。 他们指出，本月票券商等拆入方的资金缺口小，再加上没有特殊紧缩因子，本就预估是相对宽松的月份；只是海外热钱持续汇入令银行资金满手，为让过剩的流动性有个去路，央行近期接连推出七天期定存单、增发364天期存单，但短期效果有限。 〞钱就是一直进来，但又放不出去。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则认为，外资还是一直汇入，市场又缺乏资金需求，短率缓步下跌的走势可能暂时不会改变。 一大型票券商交易员表示，今日是本周资金缺口最小的一天，在多钱的环境下，月底通常难以见到短率上扬机会，因为落点早已分散，缺口不会集中在特定时点。 台湾央行周三代财政部标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期，300亿台币额全数标出；投标倍数3.47。央行昨日甫宣布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额增为1,700亿台币。 台币兑美元周三续扬，一度升破30元整数关卡，早盘收在30.019；交易员称，在热钱大军再压境带动下，台币续往升值方向挺进。 本地时间13:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.019 30.152 台湾加权股价指数<.TWII 9,856.45 9,841.71 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.170% 0.170% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.168-0.250% 0.168-0.250% --一周拆款利率区间 0.170-0.360% 0.168-0.370% --两周拆款利率区间 0.300-0.360% 0.173-0.370% **短票利率趋跌** 短票方面，大型票券交易员表示，由于近期资金缺口都偏小，发票量少到无法满足银行需求，今日部分短票成交利率已经跌破0.35%。 〞银行跑到初级市场抢票，企业资金需求也低，发票意愿不高。〞一票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.34-0.35%，上日在0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.349%，区间在0.30-0.38%，成交量为39.44亿台币；前日加权平均利率在0.349%，区间在0.28-0.40%，成交量为77.84亿台币。 在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.350%，区间在0.335-0.38%，成交量为21.74亿台币；前日加权平均利率在0.342%，区间在0.29-0.43%，成交量为23.04亿台币。 今日台湾央行定存单到期1,046.5亿台币，定存单发行金额待稍晚公布。周四央行定存单到期金额9,754.7亿台币、周五为1,791亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为668亿台币，累计超额准备为7,987亿台币、加计前期1%的超额准备1兆490亿台币。 **RP利率持稳** 在债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，虽然市场资金宽松，但因月底将届，客户对于利率下调抗性颇高，仅能维持在既有区间。 一票券商交易员指出，今日虽有少数银行回钱，但投信资金宽松，整体调度不受影响。 今日有远传发行五年期公司债45亿台币。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率月内持稳在0.31-0.33%；跨月在0.32-0.35%，上日0.33-0.35%。公司债RP利率月内落在0.41-0.43%，同上日；跨月在0.42-0.44%，上日0.43-0.44%。 票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作月内公债利率在0.28-0.30%，同上日；公司债RP则在0.28-0.35%，亦同上日。而跨月公债RP利率区间落在0.31-0.34%，与上日相同；跨月公司债RP则在0.31-0.38%，同上日。(完) (记者 董永年；审校 张喜良)