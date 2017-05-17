台湾货币市场：资金偏多拆款及短票均无大变化，关注下周大行动向

* 拆款以到期续拆为主，利率续于低档盘旋
* 短票利率持稳，主要在0.32%仅少数在0.33%
* 下周即月底，市场关注各大型银行动向
* RP市场资金仍偏多，利率大都持平
记者 罗两莎
路透台北5月17日 - 台湾银行间短率周三续处低档盘旋。银行资金调度人士称，随央行
增发七天期定存单，且近来冲销趋积极，目前市场资金并不像先前浮滥，惟拆款需求仍不强
，利率持续处在低档水准。
他们并指出，由于市场资金仍是属于偏松状态，今天新增拆款需求不多，大都是以到期
续拆为主。
〞央行有发七天期和十四天期定存单，资金比旬初时好多了、钱没有那么浮滥了。〞一
大型银行资调人员说。
他并称，近来大型公营事业都有发行商业本票，提供银行资金去化管道，〞大家都积极
的买票，资金状况好很多了。〞
票券商资调人员则说，目前除自大型银行七天期拆款利率仍在0.33%外，其余银行利率
大多落在0.29至0.30%之间。
〞趁资金便宜时我们还是多拿一点，这波资金偏多的情况大概要到端午节之后才会有变
化，毕竟月底还有缴税的因素。〞一大型票券商资调人员说。
他们指出，今天一周拆款利率区间仍是落在0.29至0.33%，但愿意提供0.29%的银行略为
增加。
本地时间12:47 今日报价 上日收盘
台币兑美元 30.124 30.115
台湾加权股价指数<.TWII 9,974.21 10,031.49
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隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.176%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.172-0.172% 0.175-0.250%
--一周拆款利率区间 0.172-0.330% 0.175-0.330%
--两周拆款利率区间 0.280-0.330% 0.195-0.330%
**短票利率大致持稳**
短票方面，票券交易员指出，今天市场资金仍属偏多状态，惟下周即进入五月下旬，因
有月底缴税等因素，届时市场资金状况可能会有些变化；惟从央行近来冲销较积极来看，似
乎不太乐见利率再走低。
〞最近央行冲的比较积极，大概就是不想让利率再往下走。〞一大型票券商交易员说。
今日大型票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.32%，少数在0.33%，上日
则在0.32-0.33%；月内利率与上日相同，在0.30%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.329%，区间在0.28-0.38%，
成交量为85.05亿台币；前日加权平均利率在0.323%，区间在0.28-0.38%，成交量为83.84亿
台币。
在60天期方面，上日自保60天短票成交加权平均利率在0.341%，区间在0.30-0.38%，成
交量为40.02亿台币；前日加权平均利率在0.345%，区间在0.325-0.38%，成交量为53.02亿
台币。
台湾央行周三定存单到期1,216.50亿台币，发行金额待今日稍晚公布；本周余日定存单
到期金额分别为：周四则1,521亿和周五共1,972亿。
拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为72亿台币，累计超额准备3,344
亿台币、加计前期1%的超额准备4,260亿台币。
**RP利率持平**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天虽有多档债券交割，但不影响市场资
金状况，依旧是偏多，利率亦持平于上日水准。
同时，票券商交易员也说，目前资金仍很多，有些机构即使有走钱或是钱有略为变少，
但也只是〞假少〞(假象)，利率亦无变化。
他们表示，近来因市场资金相当充裕，部分银行采负数操作策略，惟下周即迈入五月下
旬，加上月底还有缴税的因素，届时银行调整步伐较大，必须关注各大型银行下周的动作。
〞要等下礼拜啦，(五月)下旬了，到时银行调整的步调可能会更大一点。〞一大型票券
商交易员说。
今天有三档债券交割：鸿海发行90亿台币无担保公司债、远东新发行50亿台币无担保公
司债，及中租迪和发行22亿台币公司债；明日则有绿河-KY发行33亿台币普通公司债。
另19日交割的债券共有六档，分别是Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债、玉山银发
行6,000万美元30年期绿色金融债券、台塑70亿台币无担保普通公司债、华航23.5亿台币无
担保普通公司债、中信银发行10亿台币三年期绿色债券，及Nomura International Funding
Pte. Ltd.发行1.9亿美元计价债券，发行年期为30年。
本月下旬发行的债券则有：22日统一发行50亿台币无担保普通公司债；23日有三档，分
别是CITI发行2.9亿美元金融债、友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元，及台湾
企银发行13亿台币金融债券
今日证券商与金融机构10天期公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日亦同；公司债RP利率
与上日相同，主要落在0.40-0.41%。
在票券商方面，今天极短天期利率同于上日，主要在0.22-0.23%；与金融机构承作公债
利率在0.26-0.28%，公司债RP利率与上日相同0.28-0.29%；而在跨月利率部分，今天公债RP
利率主要在0.27-0.30%，公司债RP利率则在0.29-0.33%。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)