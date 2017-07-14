台湾货币市场：资金分配不均改善拆款利率持稳，部分短票利率略升

* 300亿国库到期，资金分配不均略改善 * 整体资金平稳，拆款利率大多维持不变 * 票券商缺口大，部分跨月短票成交于0.38% * 债券RP市场资金虽稍少，惟利率大致持平 记者 罗两莎 路透台北7月14日 - 台湾银行间拆款短率周五大致持稳；资调人员表示，今天因有高达 300亿台币的国库券到期，使近日市场资金分配不均的状况略为改善，调度难度亦降低，利 率则无大变化，但料下周有望往上调升。 他们并称，一般来说，周五是票券商例行发票量较大的日子，各票券商今天资金缺口的 确不小，拆款需求增，且考量下周股利发放等紧缩因素，操作上仍相当谨慎。 〞下礼拜要发放股利了，利率不排除会往上一点点。〞一大型银行资调人员说，〞我们 (股利发放)之后也会受到影响，因为资金也会从我们这里出去。〞 他并称，下周随着台积电等巨额股利发放，市场资金分配将显得相当紊乱，利率有望因 而略为上调。 但另一大型银行资调人员称，今天对票券商七天期拆款利率自上日的0.36%往调升至0.3 7%，〞因为现在大家都做在0.37%啊，我只是跟着大家把利率稍微拉高一点，票券商也接受 ，大家还是担心下礼拜的股利发放。〞 在票券商方面，他们指出，今天资金缺口较大，必须靠拆款才能过关，利率则大致持稳 ，但随市场资金分配不均略获改善，调度难度较前数日为低。 台湾重量级权值股--台积电将于下周四(20日)发放现金股利，金额高达1,815.13亿台币 ；台塑化则在下周二(18日)发放571.56亿台币股利；初估7月底前上市柜公司约发放2,597亿 台币现金股利。 本地时间12:07 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.400 30.385 台湾加权股价指数<.TWII 10,459.61 10,460.15 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.190% 0.181-0.280% --一周拆款利率区间 0.195-0.370% 0.181-0.370% --两周拆款利率区间 0.300-0.370% 0.190-0.370% **短票利率少数升至0.38%** 短票方面，交易员称，今天整体市场资金尚属平稳，但缺口较大且有部分票券商主动开 出较高的利率，只好接受略高的利率。 他们表示，因接下来即进入股利发放旺季，市场资金可能趋紧俏，资金调度上亦尽量安 排跨月资金。 〞今天破戒了，因为有人30天期先捉到0.38%，我只好跟着别人小小(量)三八(0.38%)了 。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，少数成交于0.38% ；上日则在0.35-0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.370%，区间在0.36-0.39% ，成交量为91.59亿台币；前日加权平均利率在0.365%，区间在0.28-0.38%，成交量为92.06 亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%；利率区间在0.31-0.41%，成交金额为4 7.47亿台币；前日加权平均利率在0.371%，区间在0.36-0.38%，成交量22.23亿台币。 今天央行定存单到期金额为2,077亿台币，发行金额待稍晚公布。 拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备252亿台币，累计超额准备达1,347 亿台币、加计前期1%的超额准备2,739亿台币。 **资金虽稍少但债RP利率可持平** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金稍少，尤其是寿险资金不多，且货币 型基金被赎回，都令市场资金供给偏紧。 展望下周，重量级个股--台积电将发放现金股利，势必影响平稳的资金环境，资金流动 料变大，此外外资在汇市的动向也是一大观察重点。 〞客人有走钱，资金不太平均。但也不是全面吃紧，〞一位大型证券商交易员说。因此 虽有资金偏少的交易商拉高利率收钱，但也不少金融机构维持利率不变，情况各有不同。 下周的公债和公司债还本情况：周一央债300亿还本、华南银行20亿公司债还本；周三 有台电公司债44.5亿还本，周四有央债600亿还本。交割方面，周二有西班牙对外银行30年 期零息债0.75亿美元交割。周三有财政部发行106/5R五年期公债，金额暂订250亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3 1%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公 债附买回利率在0.26-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.35%。在跨月利率方面，公债RP利率 在0.31-0.32%，公司债RP利率则在0.33-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)