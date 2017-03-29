台湾货币市场：资金多需求不振，反应资金情势拆款等短率均略下滑

* 消化资金，民营银行压低拆款利率 * 钱多缺口小，短票利率往低位靠拢 * RP利率略下滑，市场资金多缺不一 记者 罗两莎 路透台北3月29日 - 台湾银行间短率周三略下滑。资金调度人士表示，因市场资金持续 浮滥，在各大票券商多已安排好跨季资金，而银行体系又普遍多钱的情况下，今天拆款市场 显得格外安静，拆款量呈急冻状态。 他们指出，目前市场上月内短钱非常多，但跨季资金也不少，只是市场几乎没有什么拆 借需求，部分民营银行向市场屈服，拉低对票券商的跨季利率至0.40-0.41%。 〞今天没有到期，也没有新增需求，因为没有人来拿钱，就不用报价了。〞一大型银行 资调人员说；但下月初资金若依旧浮滥，短率应有往下调的空间。 两位大型票券商资调人员亦称，今天缺口小、钱很多，一大早就有人来拜托拿钱，利率 亦顺势市场资金情势而往下调，跨季利率拆在0.40-0.41%间。 本地时间13:20 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.224 30.170 台湾加权股价指数<.TWII 9,847.11 9,876.45 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.169-0.180% 0.169-0.250% --一周拆款利率区间 0.180-0.180% 0.169-0.360% --两周拆款利率区间 0.180-0.430% 0.180-0.430% **短票利率渐往低位靠拢** 短票方面，交易员表示，今天市场资金依旧非常充裕，利率已渐渐往低位靠拢，例如较 低的0.40%已渐渐增多，且已不接较高的0.43%利率。 〞今天很闲啊，没有什么缺口，不接对利率太坚持的银行客户，利率就往低位靠拢啊。 〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天期跨季自保短票利率主要成交0.40-0.42%，上日亦同。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.42%，区间在0.37-0.43%， 成交量为39.96亿台币；前日加权平均利率在0.42%，区间在0.42-0.43%，成交量为44.30亿 台币。 台湾央行周三定存单到期1,008亿，定存单发行金额待稍晚公布。 本周央行定存单到期共达1兆9,748.30亿台币，余日分别有：周四达9,416.8亿及周五有 1,796亿。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为545亿台币，累计超额准备达1兆 502亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,832亿台币。 **公司债RP利率略降** 在债券附买回(RP)市场方面，两位大型证券商交易员均称，今天市场资金多缺不一，银 行端普遍多钱，投信公司则没有想像中那么充裕，利率仅微幅变化。 〞反正再过两天就月底了，不要急、不要急，等下个月初再看看，如果资金还是很松， 利率就顺势往下调了。〞前述其中一位大型票券交易员说。 而在票券商方面，三位票券商交易员则表示，今天市场钱还是很多，但没有什么券，利 率稳中略下滑。 今日交割的债券有：彰化银行发行102亿台币次顺位债、中国信托商银发行30 年期1.8亿美元计价债券，及National Australia Bank Limited发行30年3.6亿美元债券。 下周交割的债券则有：4月7日台湾银行共将发行两档美元计价债券，分别是30年期美元 计价债券，金额5亿美元，及30年期3.8亿美元。 证券商与金融机构公债RP利率在0.32-0.33%，上日则在0.32-0.34%；公司债月内利率在 0.42%；跨月在0.44%，上日在0.42-0.44%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率短天期利率成交在0.24 -0.25%，上日亦同；月内利率于同上日水准，在0.27-0.28%；公司债RP利率月内在0.24-0.2 5%；上日则在0.29-0.30%，另跨月在0.29-0.31%，上日则在0.30-0.31%。(完) (审校 乔艳红)