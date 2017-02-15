台湾货币市场：跨月拆款利率高位向上，资金分配不均尚未明显改善

* 分配不均仍未改善，跨月利率高位走扬 * 外资持续汇入，但资金流向本地银行 * 银行发行存单多，短票利率走高 记者 董永年 路透台北2月15日 - 台湾银行间短率周三大致持稳，惟跨月利率高位走扬。资金调度人员称，今日有11.8 亿美元国际债券交割，且因银行发行存单较多，令分配不均状况无法改善，跨月拆款利率高位以0.44%为基础 略向上垫高。 交易员表示，近期仍将有国际债券陆续定价，像是苹果于昨日完成作业，募资10亿美元，挂牌时 间正好落在提存期最后一天。除了苹果债以外，近日还陆续会有其他案子定价，虽然挂牌时间不 确定，但对本月底资金情势还是不能小觑。 〞跨月拆款高位有0.45%的，这应该是要跨过提存期。〞一位大型银行交易员说。 资金调度人士表示，近期台币走势剽悍，外资多净汇入，但午后等待央行冲销的队伍中，却罕见外资代理 行的影子。大概是因为资金分配不均状况未改善，本地银行多向外商银行拆入资金，以至于不需等央行出手帮 忙。 台币兑美元周三早盘续呈升值走势。交易员表示，随台股持续上涨，外资进场抛汇，带动台币进 一步走高，部分出口商也开始按捺不住而抛售美元；短线台币料将测试30.750价位。 本地时间 12:05 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.712 30.868 台湾加权股价指数<.TWII 9,789.38 9,718.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.179% 0.178-0.250% --一周拆款利率区间 0.190-0.405% 0.180-0.410% --两周拆款利率区间 0.360-0.440% 0.190-0.400% --三周拆款利率区间 0.440%-0.450% 0.400-0.440% **短票利率走高** 短票方面，票券商交易员指出，受银行发行存单影响，市场胃纳不易消化令今日买票利率上扬，自保短票 主要承做利率以0.40%为基础向上开高。 大型龙头银行买票利率虽也调高，但仅从0.38%调整至0.39%，并未随市场气氛而向上走扬太多。 〞是希望他们(票券商)尽量卖票啊。〞一资金调度人士说。 资金调度人士认为，随着3月底银行法72-2条新规范即将上路，银行料将发行更多存单，虽然整体资金池 水位不变，但因投资选择标的变多，可能会牵动短票利率不易向下。 今日票券商与银行间承作自保短票利率在0.40-0.42%，上日在0.39-0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.410%，区间在0.38-0.43%，成交量为95.26亿 台币；前日加权平均利率在0.393%，区间在0.32-0.42%，成交量为137.62亿台币。 上日自保60天短票成交加权平均利率在0.402%，区间在0.28-0.44%，成交量为27.73亿台币；前日加权平 均利率在0.379%，区间在0.30-0.41%，成交量为25.65亿台币。 台湾央行周三定存单到期775亿台币，发行金额待稍晚公布。 本周央行存单到期总额为1兆(万亿)612.5亿台币，本周余日到期存单金额尚有周四6,395亿、周五1,099.5 亿台币。 拆款中心资料显示，修正后周二银行超额准备为581亿台币，累计超额准备达到4,450亿台币、加计 前期1%的超额准备5,830亿台币。 **RP资金略有改善** 债券附买回(RP)市场方面，今日资金分配仍多缺不一，寿险端因先前国际债券集中交割影响，并无多余资 金可承做RP，但银行资金略有改善，使得RP利率并未明显变化。 交易员认为，随着国际债券交割紧缩因子的减少，预料明日资金状况将进一步改善。 〞投信这两天也开始询券了，多缺不一的状况改善中。〞一资金调度人士说。 今日证券商与金融机构短天期公债RP利率主要落在0.34-0.35%，上日0.33-0.35%；月内公司债附买回利率 主要落在0.43-0.46%，上日0.43-0.44%。 在票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率主要落在0.28-0.30%，上日0.30-0.32%。 公司债利率月内主要成交在0.28-0.35%，跨月做在0.32-0.42%。(完) (审校 杨淑祯)