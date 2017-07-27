台湾货币市场：跨月短率持稳，资金宽松364天国库券得标利率低于预期

* 跨月短率仍稳在区间 * 跨月资金供给足以因应需求 * 364天期国库券结果低于预期 * 短票/RP利率依旧持平 记者 詹静宜 路透台北7月27日 - 台湾银行间跨月拆款短率周四仍稳在区间。资调人员称，临近月底，跨月资金供给足以因应需求，成交以到期续作为主，且随着跨月拆款天期缩短带动交投利率区间偏跌，连今日标售的364天期国库券决标贴现率也低于预估，显示资金偏松，明日留意富邦金等大额现金股利发放及国库券交割因子。 他们指出，尽管连日来央行对银行间隔夜拆款冲销力道增温，周三整体超额准备已降至百余亿台币，但月底资金情势依旧顺畅，也有银行为去化过剩资金而主动以较低利率承作一周跨月拆款，使跨月短率维持趋跌整理格局。 〞月底大致平稳，只怕台风来搅局。〞一位大型银行交易员说。 另位跨月资金供给银行交易员也称，目前跨月资金需求仍属零星，成交多为到期续作，并未见急切跨月新钱调度需求，月底紧缩因素并不明显，观望台风登台时程是否影响月底资金调度。 台湾央行午间代财政部标售的364天期国库券，决标贴现率为0.416%，略低于市场预估的0.44-0.45%；250亿台币额全数标出，投标倍数为3.55。 至于现金股利发放变数方面，周五仍有富邦金将发放204.67亿台币、台达电发放129.9亿台币现金股利。根据央行统计，7月上市柜公司现金股利发放金额达3,880亿台币，8月则高达6,244亿台币，总计今年现金股利发放金额1.2兆台币，将超过去年的1.16兆台币。 本地时间14:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.220 30.402 台湾加权股价指数<.TWII 10,508.37 10,419.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.185% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.184-0.260% 0.183-0.280% --一周拆款利率区间 0.190-0.400% 0.183-0.400% --两周拆款利率区间 0.200-0.400% 0.200-0.400% **短票利率持平** 短票方面，票券商交易员表示，目前整体市场资金宽裕，短票以跨月交投为主，利率大致持稳区间，月底暂不会下调利率水准。 他们指出，月底倾向分散资金落点，周五发票量料例行性增加，但已有银行提前框票，料成交利率仍旧持平区间，月底过后料将回跌到月初水准。 〝交投利率开始慢慢往下，原先高点存在但量能变小。〞一位票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%；主交投与上日变化不大。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.33-0.38%，成交量为74.75亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.34-0.39%，成交量为36.46亿。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.376%，利率区间在0.375-0.38%，成交量为13亿台币；前日加权平均利率在0.369%，利率区间在0.34-0.38%，成交量为23.6亿。 央行周四到期定存单金额2,871亿台币，发行金额待稍晚公布。周五央行定存单金额则为2,878.5亿。 拆款中心资料显示，修正后周三银行超额准备108亿台币，累计超额准备达9,059亿台币、加计前期1%的超额准备10,451亿台币。 **RP利率盘整** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，由于本次两年期公债的券商得标比重仅21.25%，使今日交割200亿台币的两年期公债并无碍市场资金调度，RP利率续处既有区间盘整。 他们并称，月底前资金缺口皆小，而银行体系资金偏向充裕，寿险端也偏多钱，令跨月RP利率大致持平不变。 〞缺钱很快就可以找到钱，我觉得还蛮平顺的。〞一位券商交易员说。 今日台塑化公司债30亿台币还本，周五万海公司债29亿台币还本；交割方面，今日200亿台币央债交割及周五国库券250亿台币交割。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.31%，跨月天期成交在0.32-0.33%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42-0.43%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完) (审校 张喜良)