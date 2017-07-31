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台湾货币市场：跨月短率稳中趋跌，虽有台风侵扰但月底调度依旧顺畅
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2017年7月31日 / 早上7点29分 / 1 天内

台湾货币市场：跨月短率稳中趋跌，虽有台风侵扰但月底调度依旧顺畅

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 跨月短率区间偏跌
    * 月底最后交易日调度顺畅
    * 海棠台风来袭南部据点休市
    * 短票利率靠向低位，RP则持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月31日 - 台湾银行间跨月拆款短率周一区间偏跌。资调人员称，尽管今日为
月底最后交易日，且南部据点因海棠台风来袭而休市，但资金情势稳中带松令调度顺畅，随
着跨月资金供给增加也带动跨月短率趋跌，今有大行再降对票券商跨月两周拆款至0.38%。
    
    他们指出，今日国库释出首批退税款逾300亿台币将垫高银行间资金水位，而国泰金控<
2882.TW>发放逾250亿台币现金股利，也带动市场资金重新分配，感觉目前银行间资金普遍
偏松，明日迈入月初料短率回落低档区间。 
    
    〞今天南部分行休息没什么影响，我们资金调度以北部为主。〞一位大型银行交易员说
。
    
    至于现金股利发放变数方面，周一国泰金控发放251.26亿台币、周四联发科<
2454.TW>、台湾大则将分别发放150.3亿台币、152.44亿台币，周五也有台化<132
6.TW>、远传各分别发放328.2亿台币、122.2亿台币。
    
    此外，财政部日前公布首批综所税退税款将于7月31日拨付至指定帐户，首批退税金额
为334亿台币，较上年的325亿成长2.8%。
   
 本地时间14:58                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.199                      30.302
 台湾加权股价指数<.TWII         10,427.33                  10,423.05
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.200%               0.185-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.390%               0.185-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.400%               0.330-0.395%
          
    
    **短票利率靠向低位**
 
    短票方面，大型票券商交易员表示，由于此前已避开资金落点月底，今日月底最后交易
日交投较显淡静，短票利率则靠向区间低位，紧接着时序迈入月初料短票利率将微幅走跌，
目前银行间预框明日短票利率已靠向0.36%。
    
    他们指出，今天南部分公司因海棠台风侵袭而休市，使短票券源减少，明日南部分公司
恢复正常交易后，料明日票源将明显增加。
    
   〝北部是资金来源，南部则是供应票源，所以南部休息只是少调钱而已。〞一位大型票
券交易员说。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37-0.38%，交投靠向区间低位
；区间与上日变化不大。
               
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.371%，区间在0.28-0.45%，
成交量为73.37亿台币；前日加权平均利率在0.375%，区间在0.36-0.40%，成交量为82.93亿
。
    
    60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.375%，利率区间在0.30-0.385%，成交量为5
4.77亿台币；前日加权平均利率在0.377%，利率区间在0.33-0.38%，成交量为26.63亿。
    
    今日央行到期定存单金额1,285亿台币，发行金额待稍晚公布。
    
    本周央行到期定存单金额共1兆3,981.3亿台币；本周余日落点分别为：周二792.80亿、
周三793亿、周四8,656.50亿及周五2,454亿。
    
    拆款中心资料显示，修正后上周五银行超额准备297亿台币，累计至周日超额准
备达1兆262亿台币、加计前期1%的超额准备1兆1,654亿台币。
     
    
    **RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，月底最后一个交易日交割加拿大帝国商业
银行3.0亿美元国际板债券，并无碍市场资金调度，RP利率大致持于现有区间盘整。
    
    他们并称，由于海棠台风侵袭南部，今日台南、高雄及屏东仍停班停课，对资金调度影
响有限，料明日迈入月初，RP利率将回落靠向低档。
    
    〞中南部客人比较少，没影响，今天市场很安静。〞一位大型券商交易员说。
    
    本周台币还本情况有周三(8/2)台积电公司债还本99亿台币；交割方面则有周五(8/4)央
行发行1,700亿台币一年期定存单。

    国际板债券交割方面，除了今日交割加拿大帝国商业银行(CIBC)30年零息债3.0
亿美元外，周二仍有澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，公债RP利率主要成交在0.30-0.3
1%，跨月天期主交投0.32%；公司债RP利率主要落在0.40-0.41%，跨月天期主交投0.42%。

    大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率同于上日，短天期在0.22-0.23%；公
债附买回利率在0.27-0.32%；公司债主要成交在0.29-0.31%。在跨月利率方面，公债RP利率
在0.28-0.30%，公司债RP利率则在0.30-0.31%。(完)  

 (审校 乔艳红)

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