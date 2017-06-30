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2 天前
台湾货币市场：零星需求出现惟市况稳短率不变，下周料短率有走跌机会
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2017年6月30日 / 凌晨4点02分 / 2 天前

台湾货币市场：零星需求出现惟市况稳短率不变，下周料短率有走跌机会

3 分钟阅读

    * 虽有零星需求但大致平稳，短率不变
    * 下周调度弹性大增，短率有向下机会
    * 短票利率持稳中略松
    * 债券附买回资金需求不高

     记者 高洁如
    路透台北6月30日 - 台湾银行间拆款短率周五平稳度过半年报结算日。资金调度人员称
，各方先前已准备妥当，今日虽有零星的资金需求出笼，但金额不大，市况尚称安静。下周
则因回到月初，资金充裕，调度弹性大增，估计短率有向下机会。
    
    资调人士表示，虽有部分零星拆入需求，但金额都不算大，较原先预估平稳安静的市况
差异不大，票券商缺口维持偏小。今日出现部分资金询价，大多可轻易找到拆入对象。
    
    〞就剩周一可以调整积数，我有多做一点出去。〞一家大型银行资金调度人员表示。
    
    也有票券商资调人士表示，今日银行间同业的一周拆款水位在0.34%，较先前高位0.37-
0.38%左右明显向下，这也显示下周开始若是资金转松，调度弹性加大，利率有走低可能。 
 本地时间11:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                     30.400                      30.370  
 台湾加权股价指数<.TWII        10,357.72                  10,421.65   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.187-0.190%              0.187-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.189-0.340%              0.200-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.420%              0.200-0.420%
    
    **短票利率区间高位稍少**
 
    短票方面，票券商交易员指出，票券商已先找好资金，今日退回不少拆款，主要缺口以
短票支应需求。市况平稳，利率区间高位渐少。 
    
    一位大型票券商交易主管则认为，本月因半年报结算保守心态升令资金稍紧，不过下周
开始调度弹性大增，预料市况可回稳，不排除30天期短票利率回落至先前水位至0.35-0.36%
。
    
    但也有交易员认为，短票利率可能缓下，急跌的可能性较少。此外，7月的现金股利发
放将令资金情势波动，尤其外商资金水位可能有所游移，要特别关注。
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.40-0.42%，区间高位0.42%渐少。
    
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.401%，区间在0.32-0.49%，
成交量为32.28亿台币；前日加权平均利率在0.412%，区间在0.40-0.42%，成交量为77.74亿
台币
    
    台湾央行周五发行1,967.2亿台币定存单，发行金额稍晚公布。

   拆款中心资料显示，修正后周四银行超额准备为736台币，累计超额准备7,759亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆72亿台币。      
       
    
    **债券附买回市况平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面，一位大型证券商表示，市场资金不少，虽有投信走钱但能够
很快速找到资金，寿险和银行都有多余资金供给。也因为月底各方都已避开资金落点，因此
需求也不大。
    
     〞半年报过去市况应该会好很多，〞一位大型票券商交易员说。
    
    交易员也表示，展望下周，预料半年报紧缩因素过去后，资金可望回覆更宽裕，债券附
买回利率预料会朝向区间低位靠拢，公债料在0.30-0.31%，公司债料向0.40-0.41%%区间低
位看齐。 
    
    下周外币债发行情况为：周一有西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元；周三
韩国进出口银行五年美元债4.0亿美元。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率较上日持平；公债RP利率主要成交0.30-0.33%；公
司债RP利率主要落在0.40-0.43%。 
    
    周五则有Nomura Funding 2.0亿美元债交割、远鼎投资30亿台币公司债交割、Natixis 
0.58亿美元债还本。         

    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也持平，主要在0.30-0.34%。公司债RP成交在
0.33-0.37%。(完)  

 (审校 林高丽)

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