台湾货币市场：2017年3月提存期资金预期变化一览表

路透台北2月24日 - 台湾货币市场2017年3月提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期3兆(万亿)4,566.60亿台币：
03/06 5,128.00亿台币
03/07 2,464.50亿台币
03/08 3,577.00亿台币
03/09 2,875.00亿台币
03/10 1,438.50亿台币
03/11 2.00亿台币
03/13 1,509.00亿台币
03/14 802.00亿台币
03/15 816.50亿台币
03/16 5,604.00亿台币
03/17 1,099.50亿台币
03/18 101.00亿台币
03/20 3,946.50亿台币
03/21 2,074.00亿台币
03/22 1,252.10亿台币
03/23 1,554.00亿台币
03/24 235.00亿台币
03/27 7.00亿台币
03/28 5.00亿台币
03/29 6.00亿台币
03/30 62.00亿台币
03/31 8.00亿台币
--公债还本付息925.75亿台币：
03/06 105甲4期1息 6.75亿台币
03/06 98甲3期8息 11.00亿台币
03/06 102甲6期4息 8.4375亿台币
03/07 101甲5期5息 10.00亿台币
03/10 99甲5期7息 11.00亿台币
03/13 104甲5期2息 16.25亿台币
03/14 97甲3期9息 17.8125亿台币
03/16 96甲3期本金 800.00亿台币
03/16 96甲3期10息 15.00亿台币
03/16 101乙1期5息 6.50亿台币
03/17 100甲5期6息 11.00亿台币
03/21 102乙1期4息 7.00亿台币
03/27 104甲6期2息 3.50亿台币
03/30 105甲5期1息 1.50亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--3/6：央行发行台币一年期定存单，金额暂订1,600亿台币，3日标售。
--3/16：央行发行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，15日标售。
--3/27：财政部发行91天期国库券财106-4期，预估金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。(完)
注：*表新增或更新。
(记者 詹静宜； 审校 罗两莎)