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亚洲 | 2017年 2月 24日 星期五 17:40 BJT

台湾货币市场：2017年3月提存期资金预期变化一览表

    路透台北2月24日 - 台湾货币市场2017年3月提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期3兆(万亿)4,566.60亿台币：   
     03/06            5,128.00亿台币
     03/07            2,464.50亿台币
     03/08            3,577.00亿台币
     03/09            2,875.00亿台币
     03/10            1,438.50亿台币
     03/11                2.00亿台币
     03/13            1,509.00亿台币
     03/14              802.00亿台币
     03/15              816.50亿台币
     03/16            5,604.00亿台币
     03/17            1,099.50亿台币
     03/18              101.00亿台币
     03/20            3,946.50亿台币
     03/21            2,074.00亿台币
     03/22            1,252.10亿台币
     03/23            1,554.00亿台币
     03/24              235.00亿台币
     03/27                7.00亿台币
     03/28                5.00亿台币
     03/29                6.00亿台币
     03/30               62.00亿台币
     03/31                8.00亿台币
 
  --公债还本付息925.75亿台币：
   03/06     105甲4期1息          6.75亿台币
   03/06      98甲3期8息         11.00亿台币
   03/06     102甲6期4息        8.4375亿台币
   03/07     101甲5期5息         10.00亿台币
   03/10      99甲5期7息         11.00亿台币
   03/13     104甲5期2息         16.25亿台币
   03/14      97甲3期9息       17.8125亿台币
   03/16     96甲3期本金        800.00亿台币
   03/16     96甲3期10息         15.00亿台币
   03/16     101乙1期5息          6.50亿台币
   03/17     100甲5期6息         11.00亿台币
   03/21     102乙1期4息          7.00亿台币
   03/27     104甲6期2息          3.50亿台币
   03/30     105甲5期1息          1.50亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。

    **紧缩因素：      
    --3/6：央行发行台币一年期定存单，金额暂订1,600亿台币，3日标售。
    --3/16：央行发行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，15日标售。
    --3/27：财政部发行91天期国库券财106-4期，预估金额300亿台币，24日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
      
    注：*表新增或更新。    

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
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