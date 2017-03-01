台湾货币市场：3月1日和本/下提存期资金预期变化一览表

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透台北3月1日 - 台湾货币市场周三及本/下提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单132亿台币。 --94甲3期12息、105甲3期1息、102甲5期4息及103甲5期3息共计32.92937375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行106/4期10年公债，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期1兆(万亿)3,203.3亿台币： 3/02 9,795.3亿台币 3/03 3,408.0亿台币 注*：表更新。 --公债还本付息16.50亿台币： 3/03 103甲6期3息 16.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/2：三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿美元国际债交割。 --3/3：苹果10.0亿美元国际债交割。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 --------------------------------------------------------------------- 下提存期 **宽松因素： --央行存单到期3兆(万亿)4,566.60亿台币： 03/06 5,128.00亿台币 03/07 2,464.50亿台币 03/08 3,577.00亿台币 03/09 2,875.00亿台币 03/10 1,438.50亿台币 03/11 2.00亿台币 03/13 1,509.00亿台币 03/14 802.00亿台币 03/15 816.50亿台币 03/16 5,604.00亿台币 03/17 1,099.50亿台币 03/18 101.00亿台币 03/20 3,946.50亿台币 03/21 2,074.00亿台币 03/22 1,252.10亿台币 03/23 1,554.00亿台币 03/24 235.00亿台币 03/27 7.00亿台币 03/28 5.00亿台币 03/29 6.00亿台币 03/30 62.00亿台币 03/31 8.00亿台币 --公债还本付息925.75亿台币： 03/06 105甲4期1息 6.75亿台币 03/06 98甲3期8息 11.00亿台币 03/06 102甲6期4息 8.4375亿台币 03/07 101甲5期5息 10.00亿台币 03/10 99甲5期7息 11.00亿台币 03/13 104甲5期2息 16.25亿台币 03/14 97甲3期9息 17.8125亿台币 03/16 96甲3期本金 800.00亿台币 03/16 96甲3期10息 15.00亿台币 03/16 101乙1期5息 6.50亿台币 03/17 100甲5期6息 11.00亿台币 03/21 102乙1期4息 7.00亿台币 03/27 104甲6期2息 3.50亿台币 03/30 105甲5期1息 1.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --3/6：央行发行发行一年期定存单，金额暂订1,600亿台币，3日标售。 --3/16：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿，15日标售。 --3/27：财政部发行91天期国库券财106-4期，预估金额300亿台币，24日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜； 审 罗两莎)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”