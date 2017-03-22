台湾货币市场：3月22日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月22日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素：
--央行到期定存单1,252.10亿台币。
紧缩因素：
--央行料将发行定存单。
--Barclays Bank PLC发行30年期美元计价债券，金额7亿美元。
--NRW.BANK发行2.5亿美元30年期债券。
--板信商银发行4亿台币金融债。
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本提存期
**宽松因素：
--央行存单到期2兆(万亿)1,537.3亿台币：
03/23 1,554亿台币
03/24 235亿台币
03/27 5,120亿台币
03/28 2,407.50亿台币
03/29 1,008亿台币
03/30 9,416.80亿台币
03/31 1,796亿台币
--公债还本付息5亿台币：
03/27 104甲6期2息 3.50亿台币
03/30 105甲5期1息 1.50亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--3/24：联电发行83亿台币公司债。
--3/27：台中商银发行10亿台币次顺位债券。
--3/27：财政部发行91天期国库券财106-4期，预估金额300亿台币，24日标售。
--3/28：HSBC Bank plc将发行30年期金融债券，金额6.05亿美元。
--3/29：彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。
注：*表新增或更新。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)