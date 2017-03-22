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亚洲 | 2017年 3月 22日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：3月22日和本提存期资金预期变化一览表

    路透台北3月22日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,252.10亿台币。  
    
    紧缩因素：           
    --央行料将发行定存单。
    --Barclays Bank PLC发行30年期美元计价债券，金额7亿美元。
    --NRW.BANK发行2.5亿美元30年期债券。
    --板信商银发行4亿台币金融债。
  --------------------------------------------------------------------- 
   本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期2兆(万亿)1,537.3亿台币：   
     03/23                    1,554亿台币
     03/24                      235亿台币
     03/27                    5,120亿台币
     03/28                 2,407.50亿台币
     03/29                    1,008亿台币
     03/30                 9,416.80亿台币
     03/31                    1,796亿台币
    
  --公债还本付息5亿台币：
   03/27     104甲6期2息          3.50亿台币
   03/30     105甲5期1息          1.50亿台币
   --月底军公教薪饷拨款。
    

    **紧缩因素：
    --3/24：联电发行83亿台币公司债。
    --3/27：台中商银发行10亿台币次顺位债券。     
    --3/27：财政部发行91天期国库券财106-4期，预估金额300亿台币，24日标售。
    --3/28：HSBC Bank plc将发行30年期金融债券，金额6.05亿美元。
    --3/29：彰化银行发行102亿台币次顺位金融债券。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
    
    注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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