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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 08:00 BJT

台湾货币市场：4月24日和本提存期资金预期变化一览表

    路透台北4月24日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单5,170亿台币。 
    --88乙1期公债付息21.15亿台币。   
         
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。
    --台电交割10年期公司债20.5亿台币。   
  -------------------------------------------------------------------------   
    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共2兆(万亿)735.7亿台币： 
        4/25                2,455.50亿台币
        4/26                1,046.50亿台币
        4/27                9,754.70亿台币
       *4/28                2,310.00亿台币
        5/01                       2亿台币
              
        5/02                       5亿台币
        5/03                   5,162亿台币
   
 --公债还本付息6.5625亿台币：
    4/25     103甲7期3息        6.5625亿台币
 --国库券还本付息共900亿台币： 
    4/25    财106-3期还本付          300亿台币
                   息         
    4/27    财105-6期还本付          300亿台币
                   息         
    4/28    财105-7期还本付          300亿台币
                   息         
  --月底军公教薪饷拨款。
   
    **紧缩因素：    
    --4/25：台电交割七年期公司债46亿台币。
    --4/25：长荣海运发行80亿台币五年期有担保公司债。
    --4/26：远传发行45亿台币五年期无担保公司债。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
    
     注：*表新增或更新。(完)

 (记者 董永年； 审校 罗两莎)
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