台湾货币市场：4月24日和本提存期资金预期变化一览表

路透台北4月24日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素：
--央行到期定存单5,170亿台币。
--88乙1期公债付息21.15亿台币。
紧缩因素：
--央行料将发行定存单。
--台电交割10年期公司债20.5亿台币。
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本提存期
**宽松因素：
--央行存单到期共2兆(万亿)735.7亿台币：
4/25 2,455.50亿台币
4/26 1,046.50亿台币
4/27 9,754.70亿台币
*4/28 2,310.00亿台币
5/01 2亿台币
5/02 5亿台币
5/03 5,162亿台币
--公债还本付息6.5625亿台币：
4/25 103甲7期3息 6.5625亿台币
--国库券还本付息共900亿台币：
4/25 财106-3期还本付 300亿台币
息
4/27 财105-6期还本付 300亿台币
息
4/28 财105-7期还本付 300亿台币
息
--月底军公教薪饷拨款。
**紧缩因素：
--4/25：台电交割七年期公司债46亿台币。
--4/25：长荣海运发行80亿台币五年期有担保公司债。
--4/26：远传发行45亿台币五年期无担保公司债。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--营业税例行税款缴库。
注：*表新增或更新。(完)
(记者 董永年； 审校 罗两莎)