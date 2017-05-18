台湾货币市场：5月18日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透台北5月18日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,521亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --绿河-KY发行33亿台币普通公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)893.3亿台币： 05/19 1,972亿台币 05/20 3亿台币 05/22 5,125亿台币 05/23 2,496.50亿台币 05/24 1,062亿台币 05/25 10,404亿台币 05/26 1,795亿台币 05/29 2亿台币 05/30 214亿台币 05/31 3,463.50亿台币 06/01 2,892.80亿台币 06/02 1,463.50亿台币 --公债还本付息33.4375亿台币 5/20 105甲7期1息 4.875亿台币 5/24 101乙2期5息 3.75亿台币 5/26 100乙1期6息 5.25亿台币 5/27 93甲6期13息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期3息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/19：Nomura International Funding Pte. Ltd.发行1.9亿美元计价债券，年限30年。 --5/19：玉山银行发行6,000万美元30年期绿色金融债券。 --5/19：永丰银行发行4,500万美元30年期绿色金融债券。 --5/19：台塑70亿台币无担保普通公司债。 --5/19：华航23.5亿台币无担保普通公司债。 --5/19：中国信托银行发行10亿台币三年期绿色债券。 --5/19：凯基银行发行10亿台币三年期绿色债券。 --5/22：统一发行50亿台币无担保普通公司债。 --5/23：CITI发行2.9亿美元金融债。 --5/23：友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元。 --5/23：台湾企银发行13亿台币金融债券。 --6/2：高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。