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亚洲 | 2017年 5月 19日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：5月19日及本提存期资金预期变化一览表

    路透台北5月19日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,972亿台币。
        
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。 
    --Nomura International Funding Pte. Ltd.发行1.9亿美元计价债券，年限30年。    
    --玉山银行发行6,000万美元30年期绿色金融债券。
    --永丰银行发行4,500万美元30年期绿色金融债券。
    --台塑发行70亿台币无担保普通公司债。
    --华航发行23.5亿台币无担保普通公司债。
    --中国信托银行发行10亿台币三年期绿色债券。
    --凯基银行发行10亿台币三年期绿色债券。
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    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共2兆(万亿)8,921.3亿台币： 
      
         5/22                   5,128亿台币
         5/23                2,496.50亿台币
         5/24                   1,062亿台币
         5/25                  10,404亿台币
         5/26                   1,795亿台币
         5/29                       2亿台币
         5/30                     214亿台币
         5/31                3,463.50亿台币
         6/01                2,892.80亿台币
         6/02                1,463.50亿台币
 
 --公债还本付息33.4375亿台币
      5/20     105甲7期1息       4.875亿台币
      5/24     101乙2期5息        3.75亿台币
      5/26     100乙1期6息        5.25亿台币
      5/27     93甲6期13息     13.5625亿台币
      5/28     103甲8期3息           6亿台币
  --月底军公教薪饷拨款。
   
    **紧缩因素：   
    --5/22：统一发行50亿台币无担保普通公司债。
    --5/23：CITI发行2.9亿美元金融债。
    --5/23：友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元。
    --5/23：台湾企银发行13亿台币金融债券。
    --6/2：高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
     注：*表新增或更新。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校)
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