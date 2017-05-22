台湾货币市场：5月22日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月22日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单5,128亿台币。 --105甲7期1息4.875亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --统一发行50亿台币无担保普通公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)5,978.3亿台币： 5/23 2,496.50亿台币 5/24 1,062亿台币 5/25 10,404亿台币 *5/26 3,980亿台币 5/29 2亿台币 5/30 214亿台币 5/31 3,463.50亿台币 6/01 2,892.80亿台币 6/02 1,463.50亿台币 --公债还本付息28.5625亿台币 5/24 101乙2期5息 3.75亿台币 5/26 100乙1期6息 5.25亿台币 5/27 93甲6期13息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期3息 6亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/23：CITI发行2.9亿美元金融债。 --5/23：友邦保险(AIA)发行30年期零息金融债共5亿美元。 --5/23：台湾企银发行13亿台币金融债券。 *--5/26：财政部发行106/6期公债金额250亿台币，30年期，23日标售。 --6/2：高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为