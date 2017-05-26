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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 08:00 BJT

台湾货币市场：5月26日及本提存期资金预期变化一览表

    路透台北5月26日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,980亿台币。
    --公债付息100乙1期6息，共5.25亿台币。

  
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。
    --财政部发行106/6期公债金额250亿台币，30年期。
    --巴克莱银行发行30年期零息美元债3.1亿美元
       
  -------------------------------------------------------------------------   
    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共8,035.8亿台币： 
      
         5/29                       2亿台币
         5/30                     214亿台币
         5/31                3,463.50亿台币
         6/01                2,892.80亿台币
         6/02                1,463.50亿台币
 
 --公债还本付息19.5625亿台币
      5/27     93甲6期13息     13.5625亿台币
      5/28     103甲8期3息           6亿台币
  --月底军公教薪饷拨款。
   
    **紧缩因素：   
    --6/2：高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
     注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 罗两莎 ；审校 李可柔)
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