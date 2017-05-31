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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：5月31日及本提存期资金预期变化一览表

    路透台北5月31日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单3,679.5亿台币。
    --公债付息93甲6期13息，共13.5625亿台币。
    --公债付息103甲8期3息，共6亿台币。
  
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。

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    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共5,970.3亿台币：    
         6/01                2,892.80亿台币
        *6/02                3,077.50亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。
   
    **紧缩因素：   
    --6/2：高盛集团发行30年期零息美元债1.8亿美元。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。
     注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)
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