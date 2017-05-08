台湾货币市场：5月8日和本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月8日 - 台湾货币市场周一及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,408亿台币。 --90甲4期公债付息13.875亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)7,229.3亿台币： 05/09 797.5亿台币 05/10 803.5亿台币 05/11 7,612.5亿台币 *05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币 05/18 1,521亿台币 05/19 212亿台币 05/20 3亿台币 05/22 5,125亿台币 05/23 2,496.5亿台币 05/24 1,062亿台币 05/25 7,872亿台币 05/26 1,795亿台币 05/29 2亿台币 05/30 214亿台币 05/31 3,463.5亿台币 06/01 2,892.8亿台币 *06/02 1,463.5亿台币 --公债还本付息297.3125亿台币 5/13 94甲5期12息 6.75亿台币 5/15 104甲8期2息 7.125亿台币 5/16 106甲4期2息 0.17575亿台币 5/16 106甲4期本金 249.82425亿台币 5/20 105甲7期1息 4.875亿台币 5/24 101乙2期5息 3.75亿台币 5/26 100乙1期6息 5.25亿台币 5/27 93甲6期13息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期3息 6亿台币 --国库券还本付息共250亿台币： 5/16 财106-4期还本付 250亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/11：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，10日标售。 --5/12：财政部增额发行106/4期10年期公债，金额暂订250亿台币，9日标售。 *--5/12：国泰人寿发行350亿台币的金融债。 --5/17：鸿海发行90亿台币无担保公司债。 --5/17：远东新发行50亿台币无担保公司债。 --5/19：Nomura发行1.9亿美元的30年期金融债。 *--5/23：CITI发行2.9亿美元金融债。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为