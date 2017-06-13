台湾货币市场：6月13日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月13日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,086亿台币。 紧缩因素： --上海商银发行50亿台币金融债券。 --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)5,080.5亿台币： 6/14 1,249.50亿台币 6/15 1,728.00亿台币 6/16 1,442.50亿台币 6/19 5,192.00亿台币 6/20 2,449.50亿台币 6/21 1,063.00亿台币 6/22 9,207.50亿台币 6/23 2,086.00亿台币 6/26 8.00亿台币 6/27 8.00亿台币 6/28 3,552.00亿台币 6/29 2,910.00亿台币 6/30 1,299.50亿台币 7/03 2,885.00亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8 3亿台币 6/27 103甲9 3.69606375亿台币 --国库券还本付息共599.5亿台币： 6/14 财105-8期还本付 299.5亿台币 息 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --6/15：央行发行两年期定存单，金额暂定300亿台币，14日标售。 --6/15：第二批税款委托取款日，收款行隔日缴库。 --6/16：财政部增额发行106甲4期10年公债，金额暂定250亿台币，13日标售。 --6/20：美国银行在台发行30年期零息美元债4.75亿美元。 --6/21：摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 *--6/21：三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --6/22：第三批税款委托取款日，收款行隔日缴库。 --6/23：花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年； 审校 罗两莎)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为