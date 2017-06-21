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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 08:00 BJT

台湾货币市场：6月21日及本提存期资金预期变化一览表

    路透台北6月21日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单1,063亿台币。
          
    紧缩因素：
    --摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。
    --台湾人寿发行150亿台币无到期日累积次顺位公司债。 
    --三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。   
    --央行料将发行定存单。    
    -----------------------------------------------------
    本提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共2兆(万亿)2,623亿台币：         
       06/22         9,207.50亿台币
       06/23            2,753亿台币
       06/26                8亿台币
       06/27                8亿台币
       06/28            3,552亿台币
       06/29            2,910亿台币
       06/30         1,299.50亿台币
       07/01               46亿台币
       07/03            2,839亿台币
 
  --公债还本付息6.69606375亿台币
      6/24    105甲8　　　           3亿台币
      6/27    103甲9　　　  3.69606375亿台币
     
  --国库券还本付息共300亿台币： 
      6/26   财106-5期还本付         300亿台币
                          息  
 
 --月底军公教薪饷拨款。
   
  **紧缩因素：     
    --6/22：第三批税款委托取款日，收款行隔日缴库。
    --6/23：花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。
    --6/26：万海发行21亿台币普通公司债。 
    --6/30：Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。
    --6/30：远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。
    --7/3 ：西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。    
  
     注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
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