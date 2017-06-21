台湾货币市场：6月21日及本提存期资金预期变化一览表

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月21日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,063亿台币。 紧缩因素： --摩根大通在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --台湾人寿发行150亿台币无到期日累积次顺位公司债。 --三菱东京日联银行在台发行30年期零息美元债1.3亿美元。 --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共2兆(万亿)2,623亿台币： 06/22 9,207.50亿台币 06/23 2,753亿台币 06/26 8亿台币 06/27 8亿台币 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,299.50亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --公债还本付息6.69606375亿台币 6/24 105甲8 3亿台币 6/27 103甲9 3.69606375亿台币 --国库券还本付息共300亿台币： 6/26 财106-5期还本付 300亿台币 息 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --6/22：第三批税款委托取款日，收款行隔日缴库。 --6/23：花旗集团在台发行30年美元零息债4亿美元。 --6/26：万海发行21亿台币普通公司债。 --6/30：Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 --6/30：远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 ：西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。