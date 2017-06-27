台湾货币市场：6月27日及本提存期资金预期变化一览表

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月27日 - 台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单8亿台币。 --103甲9期公债还本付息3.69606375亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 ----------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)1,314.2亿台币： 06/28 3,552亿台币 06/29 2,910亿台币 06/30 1,967.20亿台币 07/01 46亿台币 07/03 2,839亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --6/28：永丰银行共计发行37.4亿台币金融债券。 --6/29：土地银行发行45亿台币金融债券。 *--6/29：南山人寿发行70亿台币无到期日次顺位公司债。 --6/30：Nomura Funding30年期零息美元债2.0亿美元。 --6/30：远鼎投资发行30亿台币五年期无担保公司债。 --7/3 ：西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 罗两莎)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。