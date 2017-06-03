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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 08:00 BJT

台湾货币市场：6月3日及下提存期资金预期变化一览表

    路透台北6月3日 - 台湾货币市场周六及下提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单0亿台币。
  
    紧缩因素：
    --央行料将发行定存单。
  
    -----------------------------------------------------
    下提存期
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期共5兆(万亿)1,966.0亿台币：     
        6/05               3,018.50亿台币
        6/06                 842.50亿台币
        6/07                 811.00亿台币
        6/08               7,164.50亿台币
        6/09               1,097.50亿台币
        6/12               4,085.00亿台币
        6/13               2,086.00亿台币
        6/14               1,249.50亿台币
        6/15               1,728.00亿台币
        6/16                 210.50亿台币
        6/19               5,192.00亿台币
        6/20               2,449.50亿台币
        6/21               1,063.00亿台币
        6/22               7,891.00亿台币
        6/23               2,086.00亿台币
        6/26                   8.00亿台币
        6/27                   8.00亿台币
        6/28               3,552.00亿台币
        6/29               2,910.00亿台币
       *6/30               1,299.50亿台币
        7/03               1,600.00亿台币
 
 --公债还本付息12.69606375亿台币
      6/12    104甲9　　　           6亿台币
      6/24    105甲8　　　           3亿台币
      6/27    103甲9　　　  3.69606375亿台币
     
  --国库券还本付息共599.5亿台币： 
      6/14   财105-8期还本付       299.5亿台币
                          息  
      6/26   财106-5期还本付         300亿台币
                          息  
 
 --月底军公教薪饷拨款。
   
  **紧缩因素：
    --6/5：央行发行一年期定存单，金额暂订1,700亿台币，3日标售。
    --6/6：德意志银行新加坡分行发行30年期零息美元债3.5亿美元。
    --6/8：第一批税款委托取款日，收款行隔日缴库。
    --6/9：信用卡缴税银行须将税款清算缴库。
    --6/15：央行发行两年期定存单，金额暂订300亿台币，14日标售。
    --6/16：财政部增额发行106甲4期公债250亿台币，10年期，13日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
  
     注：*表新增或更新。(完) 

 (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)
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