台湾货币市场：7月28日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北7月28日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单2,878.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --财政部发行财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期。 --------------------------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 央行存单到期1兆(万亿)1,527.3亿台币： 7/31 1,285亿台币 8/01 792.8亿台币 8/02 793亿台币 8/03 8,656.5亿台币 *代表更新 --公债还本与付息共32.638亿台币。 7/31 103甲11期公债付息 6.375亿台币 8/02 100甲7期公债付息 12.1875亿台币 8/02 102甲9期公债付息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/31：加拿大帝国商业银行(CIBC)预计发行30年零息债3.0亿美元。 --8/01：澳洲国民银行预计发行30年零息债6.55亿美元。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 詹静宜； 审校 罗两莎)