台湾金融：三大信保基金提供500亿台币资金活水，助企业前进东南亚

路透台北5月4日 - 台湾行政院周四表示，台湾三大信用保险基金包括中小企业信保、农保和海外信保共提供500亿台币，供中小企业赴东南亚国家时的资金借贷额度，提供资金活水。

行政院政务委员邓振中表示，〞新南向政策〞推行后包括来台旅客大幅增加，今年首季的来台旅客年增逾三成以上，且东南亚地区来台就学人数成长率9.7%，也高于其他地区2.77%。台湾与东南亚各国的贸易额也稳定成长。

〞信保基金有十倍的杠杆可以操作，对要去新南向的企业，或已经在新南向的企业主，可以提供五百亿的保证。〞他称。

为分散中国大陆对台影响，民进党政府积极推行〞新南向政策〞，包括寻求东协10国、南亚六国及纽澳共18目标国家，建立策略伙伴关系，减低台湾对大陆的依赖。其中重要措施也包括招揽东南亚观光客，以分散大陆来台旅客减少的冲击，并藉由增加与东南亚国家增加经贸往来、文化交流、人员往来等深化关系。

邓振中表示，教育部也在编印更多教材，对来自于东南亚家长的学生母语培植更深入，增加参与新南向的人才。教育部也希望寻找5,000位来自东南亚、印度的学生来台，一边念书，一边实习，未来也希望一部分的学生有机会留下来台湾，或有另一部分去台商企业工作。

他透露，台湾公营企业包括中油、台糖、台盐、台船、中华电信、台肥及中钢等企业在东协国家累计投资达31案。