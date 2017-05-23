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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 16:56 BJT

台湾金融：保险业投资国际板债券初级市场不可赎回年限至少五年--金管会

路透台北5月23日 - 台湾金管会周二公布，保险业投资国际板债券初级市场不可赎回年限至少满五年，次级市场国际板债券不可赎回年限则为至少三年，将在行政院公报后第三日实施。

金管会1月中旬已预告，保险业投资国际板债券不可赎回年限改为至少满五年，原先草拟年限为六年，并计划在6月底前正式发布实施。

两位台湾官方消息人士去年9月即向路透表示，金管会正在研议收紧寿险业投资国际板债券控管办法，以因应汇率、流动性、再投资及发行人降评等投资风险，金管会并已掌握保险业投资国际板债券遭提前赎回的情形。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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