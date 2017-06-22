台湾金融：央行今年升息机率仍大，第三季金融情势可望维持稳定--国泰金

路透台北6月22日 - 台湾国泰金控周四指出，尽管后续经济复苏力道有转弱风险、今年通膨估仅1%左右，然美联储年底前再升息一次的机率近五成，央行今年升息机率仍大，并预期台币应不致再大幅升值，第三季金融情势可望维持稳定。

台湾资产最大金控--国泰金控发布经济气候暨金融情势展望指出，维持2017年台湾经济成长率预测值2.1%不变，研判有80%的机率落在1.6-2.5%间。

国泰金控研究团队认为，第一季成长动能较高，第二、三季仍可望持续正成长，但成长动能有转弱风险，所幸外需与电子业动能可望延续，第三季各月经济气候出现阴的机率平均约47%，且将逐月下降，出现衰退的机率仅10%左右，无须过度担忧。

国泰金在展望中并提到，影响下半年经济成长动能主要因素有五：川普新政具体落实时间及幅度；Fed升息速度与强度及ECB退场时点是否符合市场预期；英国政治风险加大且与欧盟歧见仍深，脱欧谈判仍充满不确定性；美中贸易争端稍缓，但全球贸易保护主义的威胁仍在；台湾财政政策的执行效力与非经济因素纷扰。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)