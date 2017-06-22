台湾金融：央行今年升息机率仍大，第三季金融情势可望维持稳定--国泰金

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月22日 - 台湾国泰金控周四指出，尽管后续经济复苏力道有转弱风险、今年通膨估仅1%左右，然美联储年底前再升息一次的机率近五成，央行今年升息机率仍大，并预期台币应不致再大幅升值，第三季金融情势可望维持稳定。
台湾资产最大金控--国泰金控发布经济气候暨金融情势展望指出，维持2017年台湾经济成长率预测值2.1%不变，研判有80%的机率落在1.6-2.5%间。
国泰金控研究团队认为，第一季成长动能较高，第二、三季仍可望持续正成长，但成长动能有转弱风险，所幸外需与电子业动能可望延续，第三季各月经济气候出现阴的机率平均约47%，且将逐月下降，出现衰退的机率仅10%左右，无须过度担忧。
国泰金在展望中并提到，影响下半年经济成长动能主要因素有五：川普新政具体落实时间及幅度；Fed升息速度与强度及ECB退场时点是否符合市场预期；英国政治风险加大且与欧盟歧见仍深，脱欧谈判仍充满不确定性；美中贸易争端稍缓，但全球贸易保护主义的威胁仍在；台湾财政政策的执行效力与非经济因素纷扰。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。