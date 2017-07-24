台湾金融：寿险公会称寿险业2017年上半年总保费收入年增4.5%，升幅收敛

路透台北7月24日 - 据台湾寿险公会最新统计，2017年上半年寿险业总保费 收入(不含负债)较上年同期年增4.5%，升幅收敛原因在于传统型保费收入受此前 停售效应结束，及美国启动升息循环等双重影响。 寿险公会指出，因今年起调降台币、美元等新契约保单的责任准备金利率， 并于去年底保险业实施费用适足性检测机制，造成去年底市场出现保单停售效应 ，业绩有较大幅度增长，又因部分保费收入认列时间递延至今年初进帐，使今年 前两个月保费收入较去年同期大幅成长，但首季停售效应结束后，传统型保单销 售下滑。 除了政策性因素外，寿险公会也称，美国启动升息循环，保户期待未来利率 会上涨，保费会更便宜，因此出现观望心态，截至6月底，传统型寿险初年度保费 收入已较去年同期减少21.8%。 根据寿险公会最新统计资料显示，2017年上半年寿险业总保费收入达1兆5,78 2.56亿台币；其中初年度保费收入达5,394.41亿元，年减12.9%；至于续年度保费 收入则约为1兆388.15亿元，较上年度增加16.7%。 寿险业2017年上半年保费收入(不含负债)统计表: (单位:百万台币) 项目 2017年上半年 2016年上半年 年成长率(%) 初年度保费 539,441 619,683 -12.9% 续年度保费 1,038,815 890,454 +16.7% 合计 1,578,256 1,510,138 +4.5% (完) (记者 詹静宜; 审校)