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台湾金融：寿险公会称寿险业2017年上半年总保费收入年增4.5%，升幅收敛
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2017年7月24日 / 凌晨4点40分 / 1 天前

台湾金融：寿险公会称寿险业2017年上半年总保费收入年增4.5%，升幅收敛

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透台北7月24日 - 据台湾寿险公会最新统计，2017年上半年寿险业总保费
收入(不含负债)较上年同期年增4.5%，升幅收敛原因在于传统型保费收入受此前
停售效应结束，及美国启动升息循环等双重影响。
    
    寿险公会指出，因今年起调降台币、美元等新契约保单的责任准备金利率，
并于去年底保险业实施费用适足性检测机制，造成去年底市场出现保单停售效应
，业绩有较大幅度增长，又因部分保费收入认列时间递延至今年初进帐，使今年
前两个月保费收入较去年同期大幅成长，但首季停售效应结束后，传统型保单销
售下滑。
    
    除了政策性因素外，寿险公会也称，美国启动升息循环，保户期待未来利率
会上涨，保费会更便宜，因此出现观望心态，截至6月底，传统型寿险初年度保费
收入已较去年同期减少21.8%。
    
    根据寿险公会最新统计资料显示，2017年上半年寿险业总保费收入达1兆5,78
2.56亿台币；其中初年度保费收入达5,394.41亿元，年减12.9%；至于续年度保费
收入则约为1兆388.15亿元，较上年度增加16.7%。
    
    寿险业2017年上半年保费收入(不含负债)统计表:  (单位:百万台币)
       项目         2017年上半年        2016年上半年        年成长率(%)
 初年度保费              539,441             619,683             -12.9%
 续年度保费            1,038,815             890,454             +16.7%
       合计            1,578,256           1,510,138              +4.5%
 (完)  

 (记者 詹静宜; 审校)

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