台湾金融：当冲降税迄今集中/柜买市场日均当冲占比均有明显增加--金管会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月16日 - 台湾金管会周二表示，自4月28日实施当冲降税迄今，集中市场及柜买市场之日均当冲占成交金额比重分别达15.88%及26.48%，较2016年集中市场及柜买市场之日均当冲占比9.66%及14.63%，均有明显增加。
金管会发布新闻稿并指出，实施当冲降税后，整体市场日均量为1,198.11亿台币，较2016年日均量987.48亿台币成长约2成，已达税式支出报告预估日均量1,159亿台币的标准。
金管会认为，当冲降税实施迄今，从当冲占比及整体市场成交量观察均有成长，有助提升市场流动性，活络股市量能，未来将持续注意当冲降税后对股市量能的影响。
此外，据证交所及柜买中心估算自4月28日实施迄5月11日，整体市场日均证交税收达3.09亿台币，较税式支出报告日均证交税收2.82亿台币增加0.27亿。
台湾立法院此前通过当冲证券交易税由千分之三降至千分之1.5，试办期间为期一年。
台湾股市周二微幅收低，但仍站稳万点上方。分析师表示，因盘面指标股台积电遭获利了结，使得指数一度跌破万点，但买盘仍逢低承接，终场跌幅萎缩仅以微跌作收。(完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为