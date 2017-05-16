台湾金融：当冲降税迄今集中/柜买市场日均当冲占比均有明显增加--金管会

路透台北5月16日 - 台湾金管会周二表示，自4月28日实施当冲降税迄今，集中市场及柜买市场之日均当冲占成交金额比重分别达15.88%及26.48%，较2016年集中市场及柜买市场之日均当冲占比9.66%及14.63%，均有明显增加。

金管会发布新闻稿并指出，实施当冲降税后，整体市场日均量为1,198.11亿台币，较2016年日均量987.48亿台币成长约2成，已达税式支出报告预估日均量1,159亿台币的标准。

金管会认为，当冲降税实施迄今，从当冲占比及整体市场成交量观察均有成长，有助提升市场流动性，活络股市量能，未来将持续注意当冲降税后对股市量能的影响。

此外，据证交所及柜买中心估算自4月28日实施迄5月11日，整体市场日均证交税收达3.09亿台币，较税式支出报告日均证交税收2.82亿台币增加0.27亿。

台湾立法院此前通过当冲证券交易税由千分之三降至千分之1.5，试办期间为期一年。