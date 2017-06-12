台湾金融：财政部针对与台新金对彰银经营权二审判决依法上诉

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月12日 - 针对与本地民营金控--台新金对公股银行--彰银的经营权歧异，财政部周一表示，对二审判决结果依法声明上诉。
5月17日高等法院二审宣判台新金胜诉，代表财政部应以其持股，支持台新金取得过半数的彰银董事席次。
财政部次长苏建荣周一表示，财政部认为二审判决有理由矛盾，重要事实未予调查等，宜再审酌，因此提起上诉。
财政部官员表示，先前立法院已三读通过财政部不能以公股来支持单一民股获得经营权。若未来最高法院的判决不利财政部，则财政部该遵循法院判决或立法院三读过的决议呢？这会有遵循上的困难。
2005年间彰化银行因累积许多呆帐，财政部决议以招标发行特别股的方式引进策略投资人救援彰银，由台新金控拿下经营权。
2014年马英九政府的财政部长张盛和，宣称不再支持台新金掌握彰银经营权，于是和泛公股事业联手加码买进彰银股份，并委托券商征求委托书，最后让台新金失去经营权。台新金于失去经营权后向法院提出确认财政部和台新金要约存在之民事官司。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为