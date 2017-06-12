台湾金融：财政部针对与台新金对彰银经营权二审判决依法上诉

路透台北6月12日 - 针对与本地民营金控--台新金对公股银行--彰银的经营权歧异，财政部周一表示，对二审判决结果依法声明上诉。

5月17日高等法院二审宣判台新金胜诉，代表财政部应以其持股，支持台新金取得过半数的彰银董事席次。

财政部次长苏建荣周一表示，财政部认为二审判决有理由矛盾，重要事实未予调查等，宜再审酌，因此提起上诉。

财政部官员表示，先前立法院已三读通过财政部不能以公股来支持单一民股获得经营权。若未来最高法院的判决不利财政部，则财政部该遵循法院判决或立法院三读过的决议呢？这会有遵循上的困难。

2005年间彰化银行因累积许多呆帐，财政部决议以招标发行特别股的方式引进策略投资人救援彰银，由台新金控拿下经营权。