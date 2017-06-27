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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 17:22 BJT

台湾金融：金管会放宽私募不动产投资信托基金投资促参公共建设投资上限

路透台北6月27日 - 台湾金管会周二表示，放宽私募不动产投资信托基金投资符合“促进民间参与公共建设法”及目的事业主管机关核准参与的公共建设时，不受该基金信托财产价值40%的限制，即投资比率放宽为100%。

金管会发布新闻稿并指出，为引导长期资金投入公共建设，放宽私募不动产投资信托基金投资开发型不动产40%的上限有其必要性；将于近日与内政部、交通部、财政部及行政院农业委员会共同发布施行。

现行募集及私募的不动产投资信托基金投资于开发型不动产或不动产相关权利，分别不得超过该基金信托财产价值的15%及40%。(完)

(记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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