台湾金融：银行体系逾放比创近半年新高，受企业爆发财务危机等影响

路透台北5月10日 - 根据台湾金管会统计，至今年3月底止，本地38家银行逾期放款比率攀升至0.30%，创下近半年新高；多位大型银行高层主管表示，受到复兴航空及中小企业等相继爆发财务危机，及外在环境不佳等冲击，近来逾放比确呈节节攀升趋势。

台湾央行一不愿具名官员指出，银行体系逾放比走升，主因是先前复兴航空爆发财务危机，但整体而言，还是相当稳定的。

金管会数据显示，至3月底，本地38家银行逾期放款总额达到776.38亿台币，近创三年新高，与去年同期比较金额增加118.9亿。

〞逾放上来不是单一因素，除了复兴航空等大案子之外，最近中小企业和营造厂商等都发生逾放问题。〞第一银行总经理周伯蕉对路透说。

他并称，近年来不少营造厂商营运面临资金周转不灵问题，主要是营造业的营运资金大都是来自银行借款，而还款来源则是靠政府工程的验收款；因无法预估验收款何时进帐，不仅口袋不够深的营造厂，就连知名厂商都爆发财务危机问题，甚至发生骨牌效应，进而让银行吃倒帐。

兆丰银行总经理杨豊彦则提到，该行逾放比攀升主要是复兴航空爆发停飞事件，致该行吃下约15亿台币倒帐，其他客户差异不大。

数据显示，至今年3月底止，包括第一银行、华南银行、彰化银行、合库银及兆丰商银等大型公股行库逾放比全面攀升，其中合库银和华银均高于平均值0.30%。

银行业者表示，除复兴航空等大案外，最近中小企业、营造业及房贷逾放案陆续浮出台面，进而致各银行逾放比节节走高。

华南银行副总经理赖明佑即指出，逾放比冲高主因复兴航空和威航两家航空公司爆发财务危机，仅这两家公司发生的逾放即逾20亿。该行另一位副总经李宗贤则称，因大环境不好，且先前发生房贷诈贷案，致房贷逾放比上扬，但仍在相当低的水准，介于0.1-0.2%间。

另一不愿具名大型商银高层主管则认为，前几年大家都担心中国大陆的红色供应链问题，惟随大陆供应链〞在地化〞，〞有些台商直接到大陆去当供应链了，台湾的业务跟着萎缩了，资金流量不足，(还款)当然受到影响。〞