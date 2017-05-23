台湾金融：4月底保险业外汇价格变动准备金再减至170亿台币--金管会

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月23日 - 台湾金管会周二公布，因台币今年前四月升值逾6%，至4月底保险业外汇价格变动准备金余额再减至170亿台币，前四月共计冲抵271亿台币，并跌破2012年3月初设时的201亿。
金管会并指出，前四月整体保险业净亏损43亿台币，第一季保险业则为净亏损44亿台币，显示4月单月已转为盈余。
金管会一官员补充说，产/寿险业投资大都有避险，扣除避险收益后，前四月产/寿险业净汇损844亿台币，首季净汇损则为665亿台币；至4月底已有10家中小型寿险触及警戒线。
金管会保险局长李满治日前在立法院备询时也称，整体保险业美元投资部位达11.5兆(万亿)台币，其中74%有避险，且保险业有外汇价格变动准备金机制，若发生汇损也可冲抵。
台币兑美元周二收贬逾1角。交易员表示，因韩元兑美元贬值，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显收敛与外资汇出需求带动。
今年以来台币强劲升势及保险业者一路热捧国际板债券下，保险业外汇价格变动准备金余额在2月已失守300亿台币关键水位靠向初设水准，保险业者提高避险成本进而影响其第一季净值表现似无可避免。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为