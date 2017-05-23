台湾金融：4月底保险业外汇价格变动准备金再减至170亿台币--金管会

路透台北5月23日 - 台湾金管会周二公布，因台币今年前四月升值逾6%，至4月底保险业外汇价格变动准备金余额再减至170亿台币，前四月共计冲抵271亿台币，并跌破2012年3月初设时的201亿。

金管会并指出，前四月整体保险业净亏损43亿台币，第一季保险业则为净亏损44亿台币，显示4月单月已转为盈余。

金管会一官员补充说，产/寿险业投资大都有避险，扣除避险收益后，前四月产/寿险业净汇损844亿台币，首季净汇损则为665亿台币；至4月底已有10家中小型寿险触及警戒线。

金管会保险局长李满治日前在立法院备询时也称，整体保险业美元投资部位达11.5兆(万亿)台币，其中74%有避险，且保险业有外汇价格变动准备金机制，若发生汇损也可冲抵。

台币兑美元周二收贬逾1角。交易员表示，因韩元兑美元贬值，海外NDF美元/台币换汇点折价幅度明显收敛与外资汇出需求带动。