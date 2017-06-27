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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 09:00 BJT

国泰君安期货：大连大豆期货价格后期以区间振荡主

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

6月中下旬，CBOT大豆上行乏力，转而再次跌破期低点，创近14个月以来的新低，连豆冲高回落的时间节点要早于美豆。近期，由于多空因素交织，大豆价格将以区间振荡为主。

整体看，今年中国大豆种植面积增加以及食品大豆进入消费淡季将压制国内大豆价格的上涨空间，而余粮减少以及部分地区大豆早期生长状况不如往年，则提振大豆价格。再结合美豆的情况，预计后期国内大豆价格以区间运行为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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