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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 08:35 BJT

国泰君安期货：大连铁矿石期货下跌行情告一段落

以下内容节选自6月6日的《期货日报》：

最近，铁矿石价格在创出415元/吨低点后企稳反弹。我们认为，中小矿山加速复产、钢厂去库存、废钢替代增加及高低品价差过高等下跌驱动因素已经弱化，趋势性下跌告一段落，后市向上驱动可能来自中小矿山供应收缩及工业材利润修复。

从中国钢厂结构来看，板材类生产企业大部分为国有钢企，高炉普遍较大，从生产工艺的角度看，大高炉对高品矿依赖程度较高，因此板材利润的走好有助于提振高品矿的需求，从而带动以中高品定价的普氏铁矿石价格指数和盘面价格走强。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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