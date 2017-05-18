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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:24 BJT

国泰君安期货：大连鸡蛋期货主力合约有望小幅反弹，利空基本释放

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

　　当前，鸡蛋期货的利空因素基本释放，短期继续下跌动力不足，主力1709合约有望小幅反弹。

　　总体来说，经过前一波下跌，我们认为短期鸡蛋期货基本调整到位，虽然端午备货对现货的提振不及预期，导致近月合约冲高回落，但期货继续下跌空间有限。同时，明年1月供应偏紧的预期较为强烈，且短时间难以证伪，预计鸡蛋1801合约易涨难跌。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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