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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 08:59 BJT

国泰君安期货：沪钢上下两难，短期仍可维持振荡

以下内容节选自6月27日的《期货日报》：

最近，螺纹钢期货先抑后扬，周一主力1710合约报收3148元/吨。我们认为，虽然目前需求淡季效应显现，但是高贴水对期货下行产生制约作用，社会库存也没有出现明显增加，新的矛盾点暂未出现，短期仍可维持振荡思路。

　　目前的现货仍有补跌压力，但盘面1710主力合约贴水高达700元/吨，已经在一定程度上反映了市场的悲观情绪。总体而言，虽然淡季效应或更加明显，但过高贴水使得短期下行空间有限，振荡反复的格局或将延续。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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