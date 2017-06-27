国泰君安期货：沪钢上下两难，短期仍可维持振荡

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
以下内容节选自6月27日的《期货日报》：
最近，螺纹钢期货先抑后扬，周一主力1710合约报收3148元/吨。我们认为，虽然目前需求淡季效应显现，但是高贴水对期货下行产生制约作用，社会库存也没有出现明显增加，新的矛盾点暂未出现，短期仍可维持振荡思路。
目前的现货仍有补跌压力，但盘面1710主力合约贴水高达700元/吨，已经在一定程度上反映了市场的悲观情绪。总体而言，虽然淡季效应或更加明显，但过高贴水使得短期下行空间有限，振荡反复的格局或将延续。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。