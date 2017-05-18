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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:21 BJT

国泰君安期货：沪铜基本面良好，有望稳步回升

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

2月中旬以来，沪铜展开波段调整行情，成交重心不断下移。本轮铜价回落发生在3—5月的消费旺季，从表面看说明消费旺季不旺，中国保税区库存走高似乎也印证了这一点。但本轮铜价下跌是缓慢的，没有出现大量空单打压的情况，并且价格没有向下突破前期低位。因此，整体来看，市场存在较大分歧：看空者认为高库存最终将打压铜价，看多者认为中国铜消费尚可，铜价不具备大幅下跌的基础。我们通过实地和电话调研，偏向于后一种观点，认为后期铜价出现阶段性回升的概率较大。

　　综合调研情况，我们认为铜产业面表现良好，铜价继续向下调整的空间不大。同时，从技术上看，沪铜44000元/吨附近支撑较强。我们认为，铜价向下调整即是买入机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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