国泰君安期货：沪铜基本面良好，有望稳步回升

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
2月中旬以来，沪铜展开波段调整行情，成交重心不断下移。本轮铜价回落发生在3—5月的消费旺季，从表面看说明消费旺季不旺，中国保税区库存走高似乎也印证了这一点。但本轮铜价下跌是缓慢的，没有出现大量空单打压的情况，并且价格没有向下突破前期低位。因此，整体来看，市场存在较大分歧：看空者认为高库存最终将打压铜价，看多者认为中国铜消费尚可，铜价不具备大幅下跌的基础。我们通过实地和电话调研，偏向于后一种观点，认为后期铜价出现阶段性回升的概率较大。
综合调研情况，我们认为铜产业面表现良好，铜价继续向下调整的空间不大。同时，从技术上看，沪铜44000元/吨附近支撑较强。我们认为，铜价向下调整即是买入机会。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
路透吉隆坡6月21日 - 马来西亚棕榈油期货周三跌至一周低点，创一周来单日最大跌幅，跟随芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所相关商品行情。
路透北京6月21日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，发展分享经济，审慎出台新的准入监管政策，破除行业和地域壁垒，强化分享经济领域平台企业垄断行为监管；将研究完善分享经济特点的税收社保等政策，加大对分享经济产品和服务的政府采购力度，推动公共资源开放共享。