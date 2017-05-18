国泰君安期货：沪铜基本面良好，有望稳步回升

2月中旬以来，沪铜展开波段调整行情，成交重心不断下移。本轮铜价回落发生在3—5月的消费旺季，从表面看说明消费旺季不旺，中国保税区库存走高似乎也印证了这一点。但本轮铜价下跌是缓慢的，没有出现大量空单打压的情况，并且价格没有向下突破前期低位。因此，整体来看，市场存在较大分歧：看空者认为高库存最终将打压铜价，看多者认为中国铜消费尚可，铜价不具备大幅下跌的基础。我们通过实地和电话调研，偏向于后一种观点，认为后期铜价出现阶段性回升的概率较大。