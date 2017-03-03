国泰君安期货：郑糖已步入慢牛阶段，高位追涨须谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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以下内容节选自3月3日的《期货日报》：
近期白糖价格之所以维持在较窄区间内波动，主要是市场没有新的驱动力。目前的白糖市场非常理性，白糖期货主力合约价格徘徊在50%进口关税下的配额外进口成本附近，并没有出现更多的升水。
我们认为市场之所以没有给配额外进口利润，主要是因为目前国内正处于压榨的高峰期，市场并不缺糖；而远期市场又存在继续抛储的可能，因此远期的供给也不一定紧张，价格自然不会出现明显的升水。中国食糖工业库存高峰一般在每年3月，4—5月制糖企业仍在生产，且5月以前的市场产销率很少超过60%。此外，白糖现货价格也呈现出明显的季节性特征，即每年3—5月现货价格呈现趋势性下跌走势。
我们认为糖价已经步入慢牛阶段，6300—6500元/吨的现货价格具有明显吸引力，而6800—7000元/吨的现货价格则可能已经较高，现货企业的套保意愿明显增强，投资者高位追涨须谨慎。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”