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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 09:01 BJT

国泰君安期货：郑糖已步入慢牛阶段，高位追涨须谨慎

以下内容节选自3月3日的《期货日报》：

　　近期白糖价格之所以维持在较窄区间内波动，主要是市场没有新的驱动力。目前的白糖市场非常理性，白糖期货主力合约价格徘徊在50%进口关税下的配额外进口成本附近，并没有出现更多的升水。

　　我们认为市场之所以没有给配额外进口利润，主要是因为目前国内正处于压榨的高峰期，市场并不缺糖；而远期市场又存在继续抛储的可能，因此远期的供给也不一定紧张，价格自然不会出现明显的升水。中国食糖工业库存高峰一般在每年3月，4—5月制糖企业仍在生产，且5月以前的市场产销率很少超过60%。此外，白糖现货价格也呈现出明显的季节性特征，即每年3—5月现货价格呈现趋势性下跌走势。

我们认为糖价已经步入慢牛阶段，6300—6500元/吨的现货价格具有明显吸引力，而6800—7000元/吨的现货价格则可能已经较高，现货企业的套保意愿明显增强，投资者高位追涨须谨慎。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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